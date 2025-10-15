¡Líderes del horario prime! Fiebre de Baile vuelve al primer lugar del rating - Chilevisión

El estelar de baile de Chilevisión vivió una emocionante noche por la inmunidad que coronó a María José Quiroz. Además de las preferencias en pantalla, el react con Claudio Michaux consiguió reunir a más 30 mil personas.

La noche de este martes, Fiebre de Baile nuevamente cautivó a los televidentes y volvió a ser el gran ganador del prime.

En esta ocasión, en el estelar se vivió una emocionante competencia de inmunidad, donde los participantes y sus bailarines dejaron todo en la pista.

Fue la coreografía de María José Quiroz la que logró cautivar al jurado y ganar la inmunidad de la semana. La actriz comenzó bailando con los ojos vendados en los primeros segundos, lo que sin duda agregó un grado de dificultad.

Fiebre de Baile lideró el rating en horario prime

El exitoso programa de baile y entretención, que fue en vivo entre las 22:16 y 00:37 horas, lideró ampliamente el rating, logrando un promedio de 557 mil personas, y un peak de rating de 695 mil.

Estas cifras se suman a la gran audiencia que deja Claudio Michaux con el react, desde el estudio, con más de 30 mil personas. Anoche registró un peak de 34 mil usuarios.

En su mismo horario, Mega tuvo un promedio de 535 mil personas; Canal 13 obtuvo un promedio de 451 mil, mientras que TVN tuvo un promedio de 357 mil.

Hay que recordar que esta noche se vivirá un nuevo capítulo de eliminación, donde uno de los 7 participantes que se encuentran en riesgo abandonará la pista de baile.

Se trata de Faloon Larraguibel, Esteban Paredes, Luis Jara, Raquel Castillo, Michelle Carvalho, Agustín “Pastelito” y Raimundo Cerda, quienes tendrán que mostrar su talento en la pista de baile para seguir en competencia.