¡Famosos en riesgo en Fiebre de Baile! Conoce a los participantes de la noche de eliminación - Chilevisión

15/10/2025 10:42

¡Famosos en riesgo en Fiebre de Baile! Conoce a los participantes de la noche de eliminación

Los famosos que perdieron los duelos del lunes en el estelar de Chilevisión tendrán que jugársela en la pista de baile para seguir en competencia.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles se vivirá una nueva noche de eliminación en Fiebre de Baile, en la que los famosos tendrán que luchar para continuar en competencia. 

Luego de perder sus respectivos duelos en la noche de fantasía latina, los participantes volverán a la pista de baile para mostrar su talento y seguir en juego en el estelar de Chilevisión. 

Cabe recordar que la noche del martes se definió al nuevo inmune, título que quedó en manos de María José Quiroz, quien superó a la de Cony Capelli y Skarleth Labra con una sentida interpretación. 

Además, los compañeros del estelar de Chilevisión salvaron a Kike Acuña de los participantes en riesgo, luego de que perdiera su duelo con Francisco Reyes Cristi.

Noche de eliminación: Los famosos en zona de riesgo en Fiebre de Baile 

La votación del jurado integrado Raquel Argandoña, Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian determinó que quienes quedaron en peligro de eliminación en Fiebre de Baile son:

  • Rai Cerda 

  • Patelito

  • Faloon Larraguibel

  • Esteban Paredes

  • Raquel Castillo

  • Luis Jara Jr. 

  • Michelle Carvalho 

