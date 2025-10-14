 “Conmigo no”: Polémica evaluación desató nuevo cruce entre Faloon y Raquel en Fiebre de Baile - Chilevisión
Publican resultados del Servicio Militar 2026: Revisa con tu RUT si te llamaron "Ella temía por su vida": Qué se sabe de la joven que desapareció tras ir a disco en San Bernardo VIDEO | Los WhatsApp del cliente acusado de asesinar a delivery: "¿Dónde está mi pedido?" Rediseño en comando de Jeannette Jara: Albornoz deja la vocería tras críticas Reportan largas filas y paraderos colapsados tras masiva falla de Metro de Santiago
14/10/2025 09:46

“Conmigo no”: Polémica evaluación desató nuevo cruce entre Faloon y Raquel en Fiebre de Baile

La ex chica Yingo salió en defensa de su compañera María José Quiroz, luego que recibiera una fuerte crítica de la jurado en el estelar de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Un tenso momento se vivió este lunes en Fiebre de Baile, que nuevamente tuvo como protagonistas a Faloon Larraguibel y Raquel Argandoña.

Todo ocurrió tras el duelo entre Larraguibel y María José Quiroz, donde esta última recibió polémicas críticas de Argandoña por su vestuario.

Ante esto, la ex chica Yingo salió en defensa de su compañera: "El vestuario no determina lo que uno hace en la pista de baile. Si la estás pasando increíble, da igual lo que tengas puesto".

Nuevo cruce entre Faloon Larraguibel y Raquel Argandoña

Sin embargo, Raquel no dejó pasar la intervención de Faloon y le respondió con todo. "Señorita Faloon, yo no voy a polemizar con usted. Yo sólo evalúo lo que vi en la pista y, si esa fue mi evaluación, usted la tiene que aceptar, María José", señaló.

Este llamado de atención no le cayó nada bien a Faloon, quien arremetió diciendo que "sólo estoy apoyando a la compañera" y que "si ella (María José) hubiera estado con otra cara, le habrías dicho otra cosa y no te habrías fijado en el vestuario".

"Usted es participante, no es jurado", respondió de frentón Argandoña. "Búsquese a otra persona para polemizar y si quiere salir en las portadas de los diarios, conmigo no", apuntó.

La discusión terminó con la ex chica reality diciendo que "no he necesitado de ti para salir (en los diarios)".

Revisa el momento acá:

Trabajadores reciben bono de hasta $22 mil: Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar

14/10/2025

