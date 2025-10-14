“Conmigo no”: Polémica evaluación desató nuevo cruce entre Faloon y Raquel en Fiebre de Baile - Chilevisión

La ex chica Yingo salió en defensa de su compañera María José Quiroz, luego que recibiera una fuerte crítica de la jurado en el estelar de Chilevisión.

Un tenso momento se vivió este lunes en Fiebre de Baile, que nuevamente tuvo como protagonistas a Faloon Larraguibel y Raquel Argandoña.

Todo ocurrió tras el duelo entre Larraguibel y María José Quiroz, donde esta última recibió polémicas críticas de Argandoña por su vestuario.

Ante esto, la ex chica Yingo salió en defensa de su compañera: "El vestuario no determina lo que uno hace en la pista de baile. Si la estás pasando increíble, da igual lo que tengas puesto".

Nuevo cruce entre Faloon Larraguibel y Raquel Argandoña

Sin embargo, Raquel no dejó pasar la intervención de Faloon y le respondió con todo. "Señorita Faloon, yo no voy a polemizar con usted. Yo sólo evalúo lo que vi en la pista y, si esa fue mi evaluación, usted la tiene que aceptar, María José", señaló.

Este llamado de atención no le cayó nada bien a Faloon, quien arremetió diciendo que "sólo estoy apoyando a la compañera" y que "si ella (María José) hubiera estado con otra cara, le habrías dicho otra cosa y no te habrías fijado en el vestuario".

"Usted es participante, no es jurado", respondió de frentón Argandoña. "Búsquese a otra persona para polemizar y si quiere salir en las portadas de los diarios, conmigo no", apuntó.

La discusión terminó con la ex chica reality diciendo que "no he necesitado de ti para salir (en los diarios)".

Revisa el momento acá: