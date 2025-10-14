 “Estoy molesta”: Cony Capelli encaró en vivo a Raimundo Cerda en su debut en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
“Ella temía por su vida”: Qué se sabe de la joven que desapareció tras ir a disco en San Bernardo Rediseño en comando de Jeannette Jara: Albornoz deja la vocería tras críticas Reportan largas filas y paraderos colapsados tras masiva falla de Metro de Santiago Sismo se registra en la zona norte de Chile Metro de Santiago informa problemas en casi la mitad de la Línea 5 por tren detenido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/10/2025 08:06

“Estoy molesta”: Cony Capelli encaró en vivo a Raimundo Cerda en su debut en Fiebre de Baile

Cuando fue consultada sobre su vínculo con el nuevo participante de Fiebre de Baile, Cony aclaró que, más que amigos, solo "son compañeros de trabajo". Esto desató la polémica en el estelar de baile de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

La noche de este lunes tuvo lugar el esperado reencuentro entre Cony Capelli y Raimundo Cerda, luego que este último ingresara a la competencia de Fiebre de Baile en su segunda semana tras su exitoso estreno.

Es la primera vez que ambos comparten un programa desde la primera temporada de Gran Hermano Chile. Sin embargo, en esta ocasión no lo estarían haciendo en los mejores términos, o al menos así lo dejó ver la bailarina.

Al momento de ser consultada sobre si había "buena onda", Capelli respondió: "Somos compañeros de trabajo". Vasco Moulián no dejó pasar la frase y afirmó que "yo creo que usted está media dolida con él".

Cony Capelli encaró a Rai en Fiebre de Baile

Si bien confirmó los dichos del jurado, aclaró que no está precisamente dolida "porque dolida es una palabra demasiado importante". "Diría un poco molesta", rectificó.

"Preferiría que lo habláramos después, con Rai y su hermano. Yo creo que tenemos que conversar y hay que hacerlo", recalcó, justo antes de dar algunas luces sobre el origen de su descontento hacia el participante.

"Cuando hay personas que comparten en un ámbito privado, íntimo y fuera de las cámaras las cosas que suceden o lo que haga con mi cuerpo, con quien yo quiera estar o besarme es cosa mía", sentenció.

"Andar por ahí diciéndole a otra persona para que utilice esa pantalla para denostarme a mí me parece bajísimo", zanjó la comunicadora. Rai no se quedó callado y afirmó que también está molesto. "Nunca he hablado mal de ti, Cony. No lo entiendo", contestó.

Mira el momento a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Trabajadores reciben bono de hasta $22 mil: Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar

Lo último

Lo más visto

“Es bastante lamentable”: Revelan por qué Rosario Bravo no acepta acuerdo con Daniel Fuenzalida

Juan Pablo Zamora, representante de la influencer, señaló que todavía no ha podido hacer el cálculo total de la deuda, ya que cada vez van apareciendo más elementos que abultan los montos.

14/10/2025

Hermana de joven desaparecida tras ir a disco revela su teoría: “Aunque me duela en el alma...”

Cristal, hermana de Krishna Aguilera Yáñez, dio a conocer más detalles del extravío de su hermana, ocurrido la semana pasada.

13/10/2025

“Estoy molesta”: Cony Capelli encaró en vivo a Raimundo Cerda en su debut en Fiebre de Baile

Cuando fue consultada sobre su vínculo con el nuevo participante de Fiebre de Baile, Cony aclaró que, más que amigos, solo "son compañeros de trabajo". Esto desató la polémica en el estelar de baile de Chilevisión.

14/10/2025

Joven murió acribillado al interior de departamento en Quilicura: Recibió cerca de 20 disparos

La víctima, que aún no ha sido identificada, recibió alrededor de 20 disparos al interior de un block de departamentos.

14/10/2025