“Estoy molesta”: Cony Capelli encaró en vivo a Raimundo Cerda en su debut en Fiebre de Baile - Chilevisión

Cuando fue consultada sobre su vínculo con el nuevo participante de Fiebre de Baile, Cony aclaró que, más que amigos, solo "son compañeros de trabajo". Esto desató la polémica en el estelar de baile de Chilevisión.

La noche de este lunes tuvo lugar el esperado reencuentro entre Cony Capelli y Raimundo Cerda, luego que este último ingresara a la competencia de Fiebre de Baile en su segunda semana tras su exitoso estreno.

Es la primera vez que ambos comparten un programa desde la primera temporada de Gran Hermano Chile. Sin embargo, en esta ocasión no lo estarían haciendo en los mejores términos, o al menos así lo dejó ver la bailarina.

Al momento de ser consultada sobre si había "buena onda", Capelli respondió: "Somos compañeros de trabajo". Vasco Moulián no dejó pasar la frase y afirmó que "yo creo que usted está media dolida con él".

Cony Capelli encaró a Rai en Fiebre de Baile

Si bien confirmó los dichos del jurado, aclaró que no está precisamente dolida "porque dolida es una palabra demasiado importante". "Diría un poco molesta", rectificó.

"Preferiría que lo habláramos después, con Rai y su hermano. Yo creo que tenemos que conversar y hay que hacerlo", recalcó, justo antes de dar algunas luces sobre el origen de su descontento hacia el participante.

"Cuando hay personas que comparten en un ámbito privado, íntimo y fuera de las cámaras las cosas que suceden o lo que haga con mi cuerpo, con quien yo quiera estar o besarme es cosa mía", sentenció.

"Andar por ahí diciéndole a otra persona para que utilice esa pantalla para denostarme a mí me parece bajísimo", zanjó la comunicadora. Rai no se quedó callado y afirmó que también está molesto. "Nunca he hablado mal de ti, Cony. No lo entiendo", contestó.

