Rai Cerda rompe el silencio por su vínculo con Cony Capelli: “No deberíamos haber...” - Chilevisión

12/10/2025 09:44

Rai Cerda rompe el silencio por su vínculo con Cony Capelli: “No deberíamos haber...”

El exGran Hermano Chile habló sobre su actual vínculo con Cony Capelli y reveló sus expectativas respecto a cómo evolucionará su relación dentro del estelar de Chilevisión.

Raimundo Cerda está preparando su entrada a Fiebre de Baile y en esa línea, adelantó qué espera de su relación con Cony Capelli durante el estelar.

En conversación con Las Últimas Noticias, el joven indicó que luego de sus participaciones en Gran Hermano Chile "con la Cony siempre debimos habernos quedado como amigos. Nos acompañabamos caleta, entendí todo lo que ella había vivido".

"Cuando después mezclamos un poco las cosas, que ni siquiera se mezcló tanto, empezaron los problemas, los celos, varias cosas que perjudicaron nuestra relación que pasó de ser lo mejor a lo peor", agregó.

En esa línea, reveló que "al principio, como éramos tan buenos amigos, la gente nos quería ver juntos y después se tornó en una pesadilla en un minuto y fue una decisión que no deberíamos haber tomado".

Rai fue consultado por posibles conflictos entre él, Cony Capelli y su actual pareja Faloon Larraguibel: "Espero que no haya problemas adentro, No sé cómo se van a llevar, no sé nada. Quiero volver a ver a Cony como una amiga, dejando todos los atados y discusiones que tuvimos en un minuto de lado. No sé si bailaremos juntos".

