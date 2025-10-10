 ¿Quién fue el eliminado de Fiebre de Baile? Los famosos que han dejado la competencia - Chilevisión
10/10/2025 10:36

¿Quién fue el eliminado de Fiebre de Baile? Los famosos que han dejado la competencia

Un famoso deberá abandonar la pista de baile y dejará la competencia. Revisa acá el orden en que se fueron eliminados los integrantes de Fiebre de Baile.

Publicado por Gabriela Valdés

Fiebre de Baile despidió a su primera participante luego de que no convenciera al jurado experto con su performance, quien le otorgó el puntaje más bajo de la noche.

Cada semana uno de los famosos abandonará la competencia en el temido miércoles de eliminación. Revisa a continuación quiénes se despidieron del estelar de Chilevisión hasta el momento.

Revisa la lista completa de eliminados de Fiebre de Baile:

  • Ini Cifuentes: La esgrimista no consiguió superar el puntaje de sus compañeros tras bailar al ritmo de “Hips Don’t Lie” de Shakira, convirtiéndose en la primera eliminada de Fiebre de Baile.

