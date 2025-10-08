 ¡Votación popular será clave! Cómo votar EN VIVO y GRATIS en noche de eliminación en Fiebre de Baile - Chilevisión
08/10/2025 15:59

¡Votación popular será clave! Cómo votar EN VIVO y GRATIS en noche de eliminación en Fiebre de Baile

Este miércoles, cuatro famosos defenderán su permanencia en el estelar de Chilevisión. Los televidentes podrán apoyar a su favorito de manera online y gratuita.

Publicado por CHV Noticias

Cuatro famosos defenderán su permanencia este miércoles en Fiebre de Baile, que regresó con exitosa sintonía el pasado domingo por Chilevisión. 

Luego de tres noches de pruebas, los participantes que enfrentarán esta compleja etapa serán:

  • Raquel Castillo
  • Daniela Castro
  • Ini Cifuentes
  • Kike Acuña

Durante el capítulo, los televidentes podrán votar en vivo por su favorito o favorita de manera gratuita.

Noche de eliminación: ¿Cómo votar en Fiebre de Baile?

Durante cada episodio de Fiebre de Baile, la audiencia tendrá la posibilidad de apoyar de forma online a las celebridades en competencia.

Mientras se realiza la transmisión, los seguidores deberán votar ingresando al sitio web de Chilevisión o ingresando al link que se desplegará con el QR en pantalla.

Cabe destacar que esta votación SERÁ CLAVE para la continuidad de tu participante favorito.

