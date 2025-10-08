Se viene eliminación en Fiebre de Baile: Los 4 famosos que quedaron en riesgo - Chilevisión

Los perdedores de los duelos del pasado domingo se enfrentaron para evitar la eliminación. Sin embargo, cuatro participantes fueron los peores evaluados y arriesgan dejar la competencia.

Tras su exitoso regreso a las pantallas, Fiebre de Baile volvió a convertirse en uno de los programas más comentados del martes en redes sociales.

En esta tercera noche, se enfrentaron los participantes que perdieron en los duelos del pasado domingo.

Con una puesta en escena bajo la lluvia, las celebridades lo dieron todo para evitar la gala de eliminación de este miércoles.

¿Quiénes son los famosos en zona de riesgo de eliminación?

Los famosos más aplaudidos del capítulo fueron la influencer y exjugadora de Gran Hermano Chile, Skarleth Labra y el actor Gabriel Urzúa.

El jurado compuesto por Raquel Argandoña, Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian dejó a cuatro participantes en zona de riesgo:

Raquel Castillo

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Daniela Castro

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ini Cifuentes

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Kike Acuña

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los concursantes deberán enfrentarse en la emisión de este miércoles 8 de octubre para evitar ser los primeros eliminados de la competencia.