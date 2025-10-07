 Los memes que dejó el segundo capítulo de Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan grave accidente de tránsito en Ruta 5 Norte: Habría al menos dos muertos AHORA | Evacúan Ministerio de Justicia por emanación de humo Prisión preventiva para presuntos autores del crimen de embarazada en La Florida Clausuran pabellón clandestino en clínica estética de Las Condes: Seremi irrumpió antes de cirugía Ministro Montes dio por superada polémica con Jeannette Jara tras dichos sobre su comando
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/10/2025 16:53

Los memes que dejó el segundo capítulo de Fiebre de Baile

En su segundo día de estreno, Fiebre de Baile nuevamente fue lo más visto en su franja horaria generando diversas reacciones y memes en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

En su segundo día de estreno, Fiebre de Baile nuevamente fue lo más visto en su franja horaria: La producción registró un peak de 822.100 personas y una audiencia promedio de 650.928 personas.

Sin embargo, la audiencia no solamente premió al estelar de Chilevisión con la sintonía, sino también en redes sociales, pues se posicionó como uno de los temas más comentados de la jornada con el hashtag #FiebreDeBaileCHV.

El estelar lideró las tendencias en la plataforma X y agrupó decenas de miles de reacciones de los internautas mientras veían la competencia en tiempo real.

La crítica de Vasco Moulián a Cony Capelli fue uno de los momentos más comentados en la red social. También fue tendencia la presentación de Princesa Alba, así como la emotiva performance de Gabriel Urzúa.

Los memes que dejó el segundo día de Fiebre de Baile 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

Muerte de joven madre conmociona a Curicó: La encontraron en la casa de su pareja

El pasado 19 de septiembre, Paola Alejandra Flores Ovalle murió en extrañas circunstancias en la localidad de Sarmiento. Su familia descarta tesis de sobredosis y apunta a una posible violencia doméstica.

07/10/2025

La crítica de Vasco Moulian que molestó a Cony en Fiebre de Baile: Lloró y hasta Faloon la defendió

La bailarina abrió los fuegos de la pista en la noche de baile bajo la lluvia luego tras ser la más votada por el público. Sin embargo, luego debió enfrentar un duro comentario de parte del jurado.

07/10/2025

¡Princesa Alba brilló en la pista! Las 4 mejores presentaciones bajo la lluvia de Fiebre de Baile

En el segundo capítulo del estelar de Chilevisión, los 8 ganadores de los duelos del domingo mostraron todos sus talentos bajo la lluvia, pero solo cuatro de ellos continúan en la competencia por la inmunidad.

07/10/2025

Tragedia en La Florida: Muere mujer embarazada que fue baleada al interior de casa

Tras permanecer dos días en estado crítico, este martes se confirmó el fallecimiento de la mujer de 19 años que recibió un impacto de bala en su cabeza. Una de los dos detenidos sería prima de la pareja de la víctima.

07/10/2025