Los memes que dejó el segundo capítulo de Fiebre de Baile - Chilevisión

En su segundo día de estreno, Fiebre de Baile nuevamente fue lo más visto en su franja horaria: La producción registró un peak de 822.100 personas y una audiencia promedio de 650.928 personas.



Sin embargo, la audiencia no solamente premió al estelar de Chilevisión con la sintonía, sino también en redes sociales, pues se posicionó como uno de los temas más comentados de la jornada con el hashtag #FiebreDeBaileCHV.

El estelar lideró las tendencias en la plataforma X y agrupó decenas de miles de reacciones de los internautas mientras veían la competencia en tiempo real.

La crítica de Vasco Moulián a Cony Capelli fue uno de los momentos más comentados en la red social. También fue tendencia la presentación de Princesa Alba, así como la emotiva performance de Gabriel Urzúa.

Los memes que dejó el segundo día de Fiebre de Baile