 ¡La más aplaudida! Así fue la osada presentación de Princesa Alba que arrasó en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Muerte de joven madre conmociona a Curicó: La encontraron en la casa de su pareja “Abramos la conversación”: Gobierno lanza primera campaña de salud mental en la historia de Chile Histórico cambio en placas patentes para vehículos: Nuevo diseño tendrá cinco letras y será verde Fuerte sismo remece a Oceanía este martes: SHOA descarta tsunami en costas de Chile Publicaron sus fotos íntimas: Mariela Montero fue extorsionada tras robo de su celular
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/10/2025 11:56

¡La más aplaudida! Así fue la osada presentación de Princesa Alba que arrasó en Fiebre de Baile

Al ritmo de Britney Spears, la cantante brilló con una actuación cargada de sensualidad. Incluso, los jurados Power Peralta la distinguieron con la nota máxima.

Publicado por CHV Noticias

Princesa Alba brilló este lunes en el segundo capítulo de Fiebre de Baile 2025, donde se lució con su presentación bajo la lluvia.

Tras derrotar a Skarleth Labra en los duelos, la cantante volvió al escenario para clasificar a la noche de inmunidad junto a su bailarín Juan Francisco Matamala.

La aplaudida presentación de Princesa Alba

La artista se llevó los aplausos del jurado con su interpretación de I'm A Slave 4 U de Britney Spears.

Una actuación cargada de sensualidad y destreza física que fue elogiada por Power Peralta, quienes evaluaron a Trinidad Riveros -nombre real de la participante- con la nota máxima.

"No me cabe duda de que esta performance será una de las más icónicas de la temporada. Tienen una vibra y una pasión que se lleva en la sangre, son fuego", destacó la dupla de hermanos.

La intérprete de Convéncete también obtuvo positivas evaluaciones del resto de los evaluadores: Raquel Argandoña le dio un 8, Edymar Acevedo un 9 y Vasco Maulian un 7, logrando un total de 34 puntos.

De esta manera, Riveros se convirtió en la primera concursante de la temporada en obtener un 10 por parte de un jurado del estelar de Chilevisión.

Revisa la presentación acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

Tragedia en La Florida: Muere mujer embarazada que fue baleada al interior de casa

Tras permanecer dos días en estado crítico, este martes se confirmó el fallecimiento de la mujer de 19 años que recibió un impacto de bala en su cabeza. Una de los dos detenidos sería prima de la pareja de la víctima.

07/10/2025

La crítica de Vasco Moulian que molestó a Cony en Fiebre de Baile: Lloró y hasta Faloon la defendió

La bailarina abrió los fuegos de la pista en la noche de baile bajo la lluvia luego tras ser la más votada por el público. Sin embargo, luego debió enfrentar un duro comentario de parte del jurado.

07/10/2025

EXCLUSIVO | Captan imágenes inéditas del asalto a Mariela Montero: Acusó extorsiones con fotos íntimas

CHV Noticias tuvo acceso a imágenes captadas por una cámara de seguridad, donde se observa los segundos después del robo a la modelo argentina.

07/10/2025

¡Princesa Alba brilló en la pista! Las 4 mejores presentaciones bajo la lluvia de Fiebre de Baile

En el segundo capítulo del estelar de Chilevisión, los 8 ganadores de los duelos del domingo mostraron todos sus talentos bajo la lluvia, pero solo cuatro de ellos continúan en la competencia por la inmunidad.

07/10/2025