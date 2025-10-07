¡La más aplaudida! Así fue la osada presentación de Princesa Alba que arrasó en Fiebre de Baile - Chilevisión

Al ritmo de Britney Spears, la cantante brilló con una actuación cargada de sensualidad. Incluso, los jurados Power Peralta la distinguieron con la nota máxima.

Princesa Alba brilló este lunes en el segundo capítulo de Fiebre de Baile 2025, donde se lució con su presentación bajo la lluvia.

Tras derrotar a Skarleth Labra en los duelos, la cantante volvió al escenario para clasificar a la noche de inmunidad junto a su bailarín Juan Francisco Matamala.

La aplaudida presentación de Princesa Alba

La artista se llevó los aplausos del jurado con su interpretación de I'm A Slave 4 U de Britney Spears.

Una actuación cargada de sensualidad y destreza física que fue elogiada por Power Peralta, quienes evaluaron a Trinidad Riveros -nombre real de la participante- con la nota máxima.

"No me cabe duda de que esta performance será una de las más icónicas de la temporada. Tienen una vibra y una pasión que se lleva en la sangre, son fuego", destacó la dupla de hermanos.

La intérprete de Convéncete también obtuvo positivas evaluaciones del resto de los evaluadores: Raquel Argandoña le dio un 8, Edymar Acevedo un 9 y Vasco Maulian un 7, logrando un total de 34 puntos.

De esta manera, Riveros se convirtió en la primera concursante de la temporada en obtener un 10 por parte de un jurado del estelar de Chilevisión.

Revisa la presentación acá: