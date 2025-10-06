Fiebre de Baile 2025: Cómo votar en vivo por tu participante favorito - Chilevisión

Un exitoso debut tuvo el estelar de Chilevisión este domingo, cuando los 16 participantes se midieron en una transmisión completamente en vivo, donde la audiencia puede ser partícipe en tiempo real.

Con 16 famosos en la pista y ocho duelos que dejaron uno que otro roce, este domingo se vivió el esperado debut de Fiebre de Baile por las pantallas de Chilevisión.

Siendo líder en sintonía, el estelar también marcó tendencia en redes sociales con una audiencia interesada en conocer a los participantes y en apoyar a sus favoritos.

Es por eso, que a continuación, te contamos cómo votar EN VIVO en los siguientes duelos de Fiebre de Baile.

Cómo votar en los duelos de Fiebre de Baile 2025

Durante cada capítulo de Fiebre de Baile, la audiencia tendrá la posibilidad de apoyar de forma online a sus participantes favoritos.

Es por eso que, mientras se realiza la transmisión, los seguidores deberán votar ingresando al sitio web de Chilevisión, en el segmento de votaciones.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web donde podrás votar en vivo por tu participante favorito.

Una segunda alternativa es observar el QR que se desplegará en vivo durante la presentación de cada participante. Tal como se explica en la siguiente imagen.

Importante destacar que el QR será distinto dependiendo el participante y el día de la transmisón.