Fiebre de Baile regresó con todo: Los ganadores y perdedores de los duelos en la primera noche - Chilevisión

Este domingo fue el exitoso regreso de Fiebre de Baile a las pantallas de Chilevisión, bajo la conducción de Diana Bolocco. 16 celebridades se enfrentaron en duelos de alto impacto.

El jurado compuesto por Raquel Argandoña, Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian eligió a los primeros ganadores y perdedores, quienes defenderán su estadía en las siguientes pruebas de la semana.

El capítulo estuvo marcado por el talento de los concursantes, entre ellas Princesa Alba, Cony Capelli, Skarleth Labra y María José Quiroz, quienes sorprendieron con sus habilidades en la pista de baile.

Fiebre de Baile: Los ganadores de los primeros duelos

A continuación, revisa quiénes ganaron y perdieron en los duelos de este domingo 5 de octubre.

Cony Capelli vs. Faloon Larraguibel: 3-1

3-1 Raquel Castillo vs. Michelle Carvalho : 2-2(1)

2-2(1) Gabriel Urzúa vs. Francisco Reyes Cristi: 3-1

3-1 Nicole Moreno vs. Dani Castro: 3-1

3-1 Esteban Paredes vs. Kike Acuña: 3-1

3-1 Princesa Alba vs. Skarleth Labra: 4-0

4-0 María José Quiroz vs. Pastelito: 3-1

3-1 Ini Cifuentes vs. Luis Jara Jr : 1-3

Tras estos resultados, así será la programación semanal: