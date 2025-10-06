Fiebre de Baile regresó con todo: Los ganadores y perdedores de los duelos en la primera noche - Chilevisión

El jurado compuesto por Raquel Argandoña, Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian eligió a los ganadores y perdedores del capítulo, quienes defenderán su permanencia durante la semana.
Este domingo fue el exitoso regreso de Fiebre de Baile a las pantallas de Chilevisión, bajo la conducción de Diana Bolocco. 16 celebridades se enfrentaron en duelos de alto impacto.
El jurado compuesto por Raquel Argandoña, Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian eligió a los primeros ganadores y perdedores, quienes defenderán su estadía en las siguientes pruebas de la semana.
El capítulo estuvo marcado por el talento de los concursantes, entre ellas Princesa Alba, Cony Capelli, Skarleth Labra y María José Quiroz, quienes sorprendieron con sus habilidades en la pista de baile.
A continuación, revisa quiénes ganaron y perdieron en los duelos de este domingo 5 de octubre.
Tras estos resultados, así será la programación semanal: