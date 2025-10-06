 Fiebre de Baile regresó con todo: Los ganadores y perdedores de los duelos en la primera noche - Chilevisión
06/10/2025 09:59

Fiebre de Baile regresó con todo: Los ganadores y perdedores de los duelos en la primera noche

El jurado compuesto por Raquel Argandoña, Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian eligió a los ganadores y perdedores del capítulo, quienes defenderán su permanencia durante la semana.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo fue el exitoso regreso de Fiebre de Baile a las pantallas de Chilevisión, bajo la conducción de Diana Bolocco. 16 celebridades se enfrentaron en duelos de alto impacto.

El jurado compuesto por Raquel Argandoña, Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian eligió a los primeros ganadores y perdedores, quienes defenderán su estadía en las siguientes pruebas de la semana.

El capítulo estuvo marcado por el talento de los concursantes, entre ellas Princesa Alba, Cony Capelli, Skarleth Labra y María José Quiroz, quienes sorprendieron con sus habilidades en la pista de baile.

Fiebre de Baile: Los ganadores de los primeros duelos

A continuación, revisa quiénes ganaron y perdieron en los duelos de este domingo 5 de octubre.

  • Cony Capelli vs. Faloon Larraguibel: 3-1
  • Raquel Castillo vs. Michelle Carvalho: 2-2(1)
  • Gabriel Urzúa vs. Francisco Reyes Cristi: 3-1
  • Nicole Moreno vs. Dani Castro: 3-1
  • Esteban Paredes vs. Kike Acuña: 3-1
  • Princesa Alba vs. Skarleth Labra: 4-0
  • María José Quiroz vs. Pastelito: 3-1
  • Ini Cifuentes vs. Luis Jara Jr: 1-3

Tras estos resultados, así será la programación semanal:

  • Lunes: Se enfrentarán los 8 ganadores.
  • Martes: Se enfrentarán los 8 perdedores.
  • Miércoles: Se conocerá al inmune de la semana y al primer eliminado o eliminada de la competencia.
