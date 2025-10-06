¡Líder absoluto en sintonía! El rating que obtuvo el estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión - Chilevisión

Tras su exitoso estreno, a partir de esta semana el estelar de entretención y talento será transmitido en vivo de lunes a miércoles inmediatamente después de CHV Noticias Central.

Un exitoso debut anotó Fiebre de Baile en su regreso completamente en vivo a las pantallas de Chilevisión, después de más de diez años desde su última edición.

El esperado estreno consistió en duelos de los bailarines interpretando distintos ritmos musicales, lo que llevó al programa a ser uno de los temas más comentados de la noche en redes sociales.

En detalle, el estelar de entretención y talento conducido por Diana Bolocco lideró el rating al registrar un peak de 832 mil personas y una audiencia promedio de 653.724 personas.

En el mismo horario, comprendido entre 22:30 y 00:47 horas, Mega registró 529.901 espectadores y Canal 13, 380.891, mientras que TVN obtuvo 201.609.

Fiebre de Baile de lunes a miércoles en CHV

A partir de esta semana Fiebre de Baile será transmitido en vivo de lunes a miércoles inmediatamente después de CHV Noticias Central.

Por supuesto, también estará presente en el ecosistema digital de Chilevisión con la previa de The Ellas Show y el react de Claudio Michaux, en directo desde el mismo estudio del programa.