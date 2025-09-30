Fiebre de Baile: Los bailarines que serán pareja de los famosos en el estelar de Chilevisión - Chilevisión

Destacados bailarines y bailarines, entre ellos exparticipantes de programas como Rojo, armarán dupla con figuras del espectáculo y el deporte nacional en Fiebre de Baile.
Desde ganadores de programas de talentos y campeonatos internacionales hasta integrantes del ballet del Festival de Viña del Mar formarán dupla con figuras del espectáculo y el deporte nacional.
En esta temporada, las parejas se dividirán por cuatro coachs: Rocío Leyton, Nicolás Donoso, Valentino Velarde y Francia Gómez.
Cada equipo se someterá a la evaluación del estricto jurado conformado por Raquel Argandoña, los Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian.
A continuación, revisa la lista de bailarines y bailarinas confirmados hasta el momento: