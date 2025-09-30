 Fiebre de Baile: Los bailarines que serán pareja de los famosos en el estelar de Chilevisión - Chilevisión
30/09/2025 13:35

Fiebre de Baile: Los bailarines que serán pareja de los famosos en el estelar de Chilevisión

Destacados bailarines y bailarines, entre ellos exparticipantes de programas como Rojo, armarán dupla con figuras del espectáculo y el deporte nacional en Fiebre de Baile.

Publicado por CHV Noticias

Destacados bailarines acompañarán a los famosos que participarán en la nueva temporada de Fiebre de Baile, que se estrenará pronto por las pantallas de Chilevisión.

Desde ganadores de programas de talentos y campeonatos internacionales hasta integrantes del ballet del Festival de Viña del Mar formarán dupla con figuras del espectáculo y el deporte nacional.

Bailarines que acompañarán a famosos en Fiebre de Baile

En esta temporada, las parejas se dividirán por cuatro coachs: Rocío Leyton, Nicolás Donoso, Valentino Velarde y Francia Gómez.

Cada equipo se someterá a la evaluación del estricto jurado conformado por Raquel Argandoña, los Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian.

A continuación, revisa la lista de bailarines y bailarinas confirmados hasta el momento:

  • Geraldine Muñoz (Gabriel Urzúa) - Coach: Rocío Leyton

  • Juan Francisco Matamala (Princesa Alba) - Coach: Nicolás Donoso

  • Patricio Lagos (Ignacia Cifuentes) - Coach: Rocío Leyton

  • Angie Zepeda (Esteban Paredes) - Coach: Nicolás Donoso

  • David Sáez (Cony Capelli) - Coach: Francia Gómez

  • Francisco Chávez (Michelle Carvalho) - Coach: Rocío Leyton

  • Diego Espinoza (Daniela Castro) - Coach: Rocío Leyton

  • Luciano Coppelli (Nicole Moreno) - Coach: Francia Gómez

  • Cristián Cueto (Raquel Castillo) - Coach: Francia Gómez

  • Pía Weidmann (Francisco Reyes Cristi) - Coach: Rocío Leyton

  • Mauricio Castillo (Skarleth Labra) - Coach: Valentino Velarde

  • Dani Doll (Kike Acuña) - Coach: Nicolás Donoso

  • Francisco Solar (María José Quiroz) - Coach: Francia Gómez 

  • Yerko Aliaga (Faloon Larraguibel) - Coach: Valentino Velarde

