Princesa Alba sufre lesión previo a estreno de Fiebre de Baile: “Lloré un poco de frustración” - Chilevisión

04/10/2025 16:45

Princesa Alba sufre lesión previo a estreno de Fiebre de Baile: “Lloré un poco de frustración”

La cantante compartió un video en el que muestra su visita a la clínica para conocer la gravedad de su lesión.

Publicado por Gabriela Valdés

Princesa Alba sorprendió a sus seguidores este domingo tras dar a conocer que sufrió una lesión previo a su debut en Fiebre de Baile.

La cantante publicó un video a través de sus redes sociales, donde mostraba su ida a la clínica para averiguar la gravedad de la situación. 

A través del registro, la intérprete de "Convéncete" señaló: "Quizás llego a mi casa, veo cómo voy y me voy en la noche sino a la clínica".

"Parece que hay malas noticias"

Princesa Alba conversó con la cámara, señalando: "Llegamos a la clínica porque parece que hay malas noticias, yo nunca lloro, pero lloré un poco de frustración, vamos a ver qué pasa".

Hay que recordar que Princesa Alba es una de las confirmadas para el regreso de Fiebre de Baile, cuyo estreno será mañana domingo 5 de octubre después de CHV Noticias Central.

Mira el registro a continuación:

