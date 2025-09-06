 Mamá de Cony Capelli arremetió contra Daniela Aránguiz: “Ser madre no es un pedestal moral...” - Chilevisión
06/09/2025 13:04

Mamá de Cony Capelli arremetió contra Daniela Aránguiz: “Ser madre no es un pedestal moral...”

"¡Ser madre no es un pedestal moral desde donde denigrar a otros!", aseguró Paola Capelli, quien defendió a su hija tras los dichos de Daniela Aránguiz.

Publicado por CHV Noticias

Paola Capelli, madre de Cony Capelli, arremetió este viernes contra Daniela Aránguiz, luego de la polémica que se generó por los dichos de la panelista sobre la situación de Juan David Rodríguez con su hijo.

"Es un poco hombre. Se metió muchas cosas por la ñata que le hicieron muy mal y tiene cosas cerebrales que, aún así, no lo entiendo", había señalado Aránguiz tras la entrevista que Rodríguez concedió en Primer Plano.

¿Qué dijo Paola Capelli?

En ese contexto, Cony había catalogado los dichos de Aránguiz como "vergonzosos" y esta última le respondió en su programa Sígueme: "Para mí una enfermedad es algo que tú no eliges tener, como un cáncer o una enfermedad al riñón".

"Las adicciones, las drogas, es una elección que tú tomaste al entrar ahí", añadió Aránguiz, lo que causó la molestia de Paola Capelli.

A través de su cuenta de X, la madre de Cony sentenció: "Lo que ocurrió en este programa (Sígueme) no es solo un ataque contra mi hija. Es un espejo de lo peor de nuestra sociedad: un panel completo que, amparado en la supuesta 'defensa de los niños', se permitió juzgar, denigrar y burlarse".

Finalmente, concluyó: "¡Ser madre no es un pedestal moral desde donde denigrar a otros! La maternidad debería ser fuente de empatía, de respeto, de cuidado, no solo hacia nuestros hijos, sino a todos y jamás una excusa para humillar".

Revisa la publicación de X:

Publicidad

