FOTO | No lo esconden: Esta es la pareja del momento posando en romántica postal - Chilevisión

26/08/2025 10:14

FOTO | No lo esconden: Daniela Aránguiz y 'Cuco' Cerda posan en romántica postal

El romance entre la panelista de TV y el deportista sigue avanzando y ahora impactaron a sus seguidores con una foto llena de complicidad.

Publicado por CHV Noticias

Todo parece indicar que la relación entre Daniela Aránguiz y José Manuel 'Cuco' Cerda va bien encaminada.

O al menos así lo indican las últimas fotos publicadas por la pareja en redes sociales.

A través de Instagram, el ingeniero subió un registro junto a la panelista de TV. En la fotografía se ven ambos apoyados sobre una moto.

Pero, sin duda, lo más destacable son sus rostros. Frente a frente, la pareja muestra su química y hasta parece que están por darse un beso.

¿El remate? La historia está musicalizada por Crazy de Aerosmith, un clásico del rock y balada romántica por excelencia.   

La relación entre Cuco Cerda y Daniela Aránguiz

Hace semanas la pareja había hablado por separado de su romance. El primero en hacerlo fue él, en conversación con LUN.

"Somos dos personas pasándolo bien y ha sido todo super espontáneo", dijo en esa oportunidad.

Mira acá el registro:

