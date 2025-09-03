 La ácida frase de Daniela Aránguiz que hizo estallar a Cony Capelli: “No da derecho a burlarse” - Chilevisión
03/09/2025 20:09

La ácida frase de Daniela Aránguiz que hizo estallar a Cony Capelli: “No da derecho a burlarse”

La ganadora de Gran Hermano Chile no dejó pasar las palabras de la ex chica Mekano relacionadas a Juan David Rodríguez. "No da derecho a burlarse de una manera tan fea y denigrante", apuntó.

Publicado por CHV Noticias

Constanza Capelli estalló este miércoles contra Daniela Aránguiz tras un comentario sobre Juan David Rodríguez, quien causó polémica al no reconocer la paternidad de su hijo con Yamila Rosales pese a un examen de ADN positivo.

Durante una nota de Plan Perfecto, Aránguiz calificó al cantante como "poco hombre". Luego, atribuyó este comportamiento a su conocida adicción a las drogas.

"Se metió muchas cosas por la ñata que le hicieron muy mal y tiene cosas cerebrales que, aún así, no lo entiendo", sostuvo la panelista de televisión.

Cony Capelli arremete contra Daniela Aránguiz

Luego de la emisión del reportaje, la ganadora de Gran Hermano Chile no dejó pasar las palabras de la exesposa de Jorge Valdivia.

"Los dichos de Daniela Aránguiz me parecen realmente vergonzosos", partió diciendo. Luego, afirmó que "una cosa es lo que uno haga siendo padre y otra cosa es burlarse de una enfermedad que es tan terrible y ataca a tanta gente".

"Realmente me pareció una cuña vergonzosa, creo que no da lugar con la irresponsabilidad que estamos viendo de parte de él. Y lo digo de manera personal, porque todos sabemos que me toca", sostuvo.

En ese sentido, la comunicadora planteó que "si bien las adicciones arruinan la vida de las personas, eso es verdad, pero eso no da derecho a burlarse de una manera tan fea y denigrante".

Luego, Diana Bolocco intervino diciendo que Aránguiz "mezcla dos temas que no tienen nada que ver, porque las adicciones no hacen a las personas ser mal papá necesariamente".

"No necesariamente", reafirmó Cony. "Evidentemente, sí arruinan la vida de las personas y enferman al resto, pero de ahí a decir un comentario como ese...".

"Yo atravesé una adicción y vengo a trabajar todos los días. Soy una persona responsable, no le debo un peso a nadie y siento que muchas personas se van a sentir representadas con lo que estoy diciendo", remató la bailarina.

