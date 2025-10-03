“Lo voy a decir...”: Skarleth Labra aclaró su relación con Diego Bazaes tras rumores de romance - Chilevisión

La influencer habló por primera vez de los rumores de romance con el exjugador de Gran Hermano Chile. "Me van a ver siempre con él", afirmó.

Skarleth Labra habló por primera vez de los rumores de romance con Diego Bazaes, exjugador de la segunda temporada de Gran Hermano Chile.

La estudiante de Periodismo, quien formó parte del primer ciclo del reality show, ha sido vista en distintos lugares con Diego, lo que desató especulaciones sobre su actual situación sentimental.

En conversación con Página 7, Labra aclaró que "me van a ver siempre con él, porque somos amigos. Y si no lo fuéramos, ¿qué importa? O sea, soy una mujer grande ya y tomo mis propias decisiones".

Skarleth Labra habla de su relación con Diego Bazaes

"Todos acá somos hombres y mujeres libres de decidir. A pesar de que estamos bajo el ojo público y expuestos a las redes sociales, no tenemos por qué dejar que las propias personas tomen decisiones por nosotros", agregó.

"El día que yo esté con alguien, lo voy a decir", recalcó la actual participante de Fiebre de Baile.

Al ser consultada sobre su vínculo con Bazaes, Skarleth reiteró que son "amigos" y han salido varias veces con Michelle Carvalho, ganadora de Gran Hermano 2.

"Yo tenía muchos amigos en Gran Hermano 1 y ya no me junto con casi nadie. Ahora me junto con casi todos los de Gran Hermano 2, entonces es muy loco las vueltas de la vida. Nos juntamos siempre, salimos a bailar, salimos a comer", comentó.