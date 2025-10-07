¡Princesa Alba brilló en la pista! Las 4 mejores presentaciones bajo la lluvia de Fiebre de Baile - Chilevisión

En el segundo capítulo del estelar de Chilevisión, los 8 ganadores de los duelos del domingo mostraron todos sus talentos bajo la lluvia, pero solo cuatro de ellos continúan en la competencia por la inmunidad.
Este lunes se vivió la segunda jornada de Fiebre de Baile, en la que se presentaron los ocho ganadores de los primeros duelos del día domingo.
Un capítulo lleno de emociones y sensualidad se vivió en el estelar de Chilevisión donde los famosos debieron mostrar todos sus talentos y destrezas bajo la lluvia en la lucha por la inmunidad.
A continuación te detallamos cómo quedó la tabla de posiciones en la segunda jornada y quiénes van por la inmunidad.
Princesa Alba: 34 ptos.
Gabriel Urzúa: 29 ptos.
María José Quiroz: 27 ptos.
Cony Capelli: 27 ptos.
Michelle Carvalho: 24 ptos.
Luis Felipe Jara Jr.: 21 ptos.
Nicole "Luli" Moreno: 20 ptos.
Esteban Paredes: 18 ptos.
Los cuatro ganadores de este lunes volverán a la competencia por la inmunidad este miércoles 8 de octubre, cuando se viva una nueva edición de Fiebre de Baile después del Noticiero Central de CHV Noticias.