 ¡Princesa Alba brilló en la pista! Las 4 mejores presentaciones bajo la lluvia de Fiebre de Baile - Chilevisión
07/10/2025 09:50

¡Princesa Alba brilló en la pista! Las 4 mejores presentaciones bajo la lluvia de Fiebre de Baile

En el segundo capítulo del estelar de Chilevisión, los 8 ganadores de los duelos del domingo mostraron todos sus talentos bajo la lluvia, pero solo cuatro de ellos continúan en la competencia por la inmunidad.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes se vivió la segunda jornada de Fiebre de Baile, en la que se presentaron los ocho ganadores de los primeros duelos del día domingo.

Un capítulo lleno de emociones y sensualidad se vivió en el estelar de Chilevisión donde los famosos debieron mostrar todos sus talentos y destrezas bajo la lluvia en la lucha por la inmunidad. 

A continuación te detallamos cómo quedó la tabla de posiciones en la segunda jornada y quiénes van por la inmunidad.

Fiebre de Baile 2025: Top 4 de participantes que pasarán a la inmunidad 

Princesa Alba: 34 ptos.

  • La cantante se lució con un baile al ritmo de Britney Spears que encantó al jurado y obtuvo el primer 10 del jurado en el programa.

Gabriel Urzúa: 29 ptos.

María José Quiroz: 27 ptos. 

  • La actriz mostró lo mejor de su repertorio al bailar Bella Señora de Emmanuel. 

Cony Capelli: 27 ptos. 

  • La bailarina mostró una sensual apuesta bajo la lluvia, mostrando por qué es la más votada por el público al ritmo del country indie.

Mientras que más abajo en la tabla se posicionaron: 

Michelle Carvalho: 24 ptos.

Luis Felipe Jara Jr.: 21 ptos. 

Nicole "Luli" Moreno: 20 ptos. 

Esteban Paredes: 18 ptos. 

Fiebre de Baile 2025 ¿Cuándo será la competencia por la inmunidad? 

Los cuatro ganadores de este lunes volverán a la competencia por la inmunidad este miércoles 8 de octubre, cuando se viva una nueva edición de Fiebre de Baile después del Noticiero Central de CHV Noticias. 

