¡Es hoy! Cómo ver EN VIVO el primer capítulo de Fiebre de Baile por Chilevisión - Chilevisión

Este domingo 5 de octubre comienza Fiebre de Baile, el esperado estelar de Chilevisión que promete sorprender con sus esperados duelos y espectaculares desafíos.

Bajo la conducción de Diana Bolocco, el backstage a cargo de Juan Pablo Queraltó y el react de Claudio Michaux, podrás disfrutar del regreso de la competencia de baile por las pantallas de Chilevisión luego de CHV Noticias Central.

Dónde y cómo ver Fiebre de Baile en vivo

El esperado estelar de baile será transmitido en vivo por la pantalla abierta de de Chilevisión después de CHV Noticias Central.

De igual manera, podrás seguir la transmisión a través de la señal online de chilevisión.cl y por la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Listado oficial de participantes de Fiebre de Baile