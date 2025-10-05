¡Es hoy! Cómo ver EN VIVO el primer capítulo de Fiebre de Baile por Chilevisión - Chilevisión

El regreso del esperado estelar de Chilevisión, Fiebre de Baile, contará con un exclusivo grupo de competidores y pruebas impresionantes.
Este domingo 5 de octubre comienza Fiebre de Baile, el esperado estelar de Chilevisión que promete sorprender con sus esperados duelos y espectaculares desafíos.
Bajo la conducción de Diana Bolocco, el backstage a cargo de Juan Pablo Queraltó y el react de Claudio Michaux, podrás disfrutar del regreso de la competencia de baile por las pantallas de Chilevisión luego de CHV Noticias Central.
El esperado estelar de baile será transmitido en vivo por la pantalla abierta de de Chilevisión después de CHV Noticias Central.
De igual manera, podrás seguir la transmisión a través de la señal online de chilevisión.cl y por la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.