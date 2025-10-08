“Te pido que respetes”: Faloon y Vasco se enfrentaron tras polémica decisión en Fiebre de Baile - Chilevisión

Los cuestionamientos iniciaron cuando Vasco Moulian otorgó un punto adicional a Ini Cifuentes por haber asistido a una de sus asesorías complementarias. Esto encendió una chispa en el programa.

Visiblemente molesta se mostró Faloon Larraguibel en el backstage de Fiebre de Baile, luego que Vasco Moulian premiara con un punto adicional a una de sus compañeras por haber asistido a una clase de asesoría y coaching.

"¿Cuándo citó este caballero a clases particulares?", preguntó a Juan Pablo Queraltó. "¿Se le está pagando por clases particulares? Si dice que nos va a subir la nota por venir a preguntarle algo... no entiendo a este caballero", sinceró.

La oriunda de Melipilla continuó su argumentó en el estelar de Chilevisión al afirmar que "un día está de buena y otro de malas". "Debería estar más feliz... ¡te tengo aquí", lanzó la bailarina, llevando su dedo índice a su ojo derecho.

El integrante del jurado tuvo su derecho a réplica y contestó que había ofrecido asistencia a todo el elenco de baile. "Ella fue la persona que se acercó a mí", dijo sobre Ignacia Cifuentes, que fue quien se vio favorecida por el punto extra.

"Te pido por favor que respetes a una persona que ha estado trabajando todo el día acá para que ustedes lo hagan mejor. Si tú me hubieses pedido yo hubiese sido el primero en estar ahí", subrayó Vasco en el programa.

Sin embargo, el diálogo subió de tono con una nueva y última intervención de Faloon: "Profesor, ¿me puede explicar? Porque no entendí", dijo.

¿Qué respondió el evaluador?: "¿No entendió lo que le dije? Bueno, vea la repetición. No estoy para su juego".

Vasco reconoció a Ini por asistir a clase

Apenas unos minutos antes, Vasco Moulián reconoció al momento de su deliberación que uno de los puntos de su calificación para Cifuentes fue otorgado exclusivamente por la asistencia de la participante a la asesoría extraoficial.

"Como profesor evidentemente tienes un punto extra porque es muy rico que al profesor le digan 'puede venir a ayudarme', y lo hago encantado", argumentó en su intervención.

"Creo que estuviste a la altura... la coreografía y la intensidad. Tienes una linda sonrisa y vas a crecer muchísimo, gracias por venir a la clase, fue un detalle importante", cerró.

Mira el tenso momento entre Faloon y Vasco: