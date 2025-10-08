 “Te pido que respetes”: Faloon y Vasco se enfrentaron tras polémica decisión en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Qué dice el informe de Gendarmería en contra de dar libertad a Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo Pdte. Boric anunció reforma para desplegar a las FF.AA. en las fronteras por decreto supremo Captaron pelea antes de su muerte: Revelan último registro de joven madre hallada en casa de su pareja Pdte. Boric elogió a 31 Minutos por Tiny Desk: Jani Dueñas hizo tierna mención para su hija Violeta Caso Mauricio Ortega: ¿Por qué la Justicia concedió libertad condicional al agresor de Nabila Rifo?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/10/2025 12:36

“Te pido que respetes”: Faloon y Vasco se enfrentaron tras decisión que desató polémica en Fiebre de Baile

Los cuestionamientos iniciaron cuando Vasco Moulian otorgó un punto adicional a Ini Cifuentes por haber asistido a una de sus asesorías complementarias. Esto encendió una chispa en el programa.

Publicado por CHV Noticias

Visiblemente molesta se mostró Faloon Larraguibel en el backstage de Fiebre de Baile, luego que Vasco Moulian premiara con un punto adicional a una de sus compañeras por haber asistido a una clase de asesoría y coaching.

"¿Cuándo citó este caballero a clases particulares?", preguntó a Juan Pablo Queraltó. "¿Se le está pagando por clases particulares? Si dice que nos va a subir la nota por venir a preguntarle algo... no entiendo a este caballero", sinceró.

La oriunda de Melipilla continuó su argumentó en el estelar de Chilevisión al afirmar que "un día está de buena y otro de malas". "Debería estar más feliz... ¡te tengo aquí", lanzó la bailarina, llevando su dedo índice a su ojo derecho.

El integrante del jurado tuvo su derecho a réplica y contestó que había ofrecido asistencia a todo el elenco de baile. "Ella fue la persona que se acercó a mí", dijo sobre Ignacia Cifuentes, que fue quien se vio favorecida por el punto extra.

"Te pido por favor que respetes a una persona que ha estado trabajando todo el día acá para que ustedes lo hagan mejor. Si tú me hubieses pedido yo hubiese sido el primero en estar ahí", subrayó Vasco en el programa.

Sin embargo, el diálogo subió de tono con una nueva y última intervención de Faloon: "Profesor, ¿me puede explicar? Porque no entendí", dijo.

¿Qué respondió el evaluador?: "¿No entendió lo que le dije? Bueno, vea la repetición. No estoy para su juego".

Vasco reconoció a Ini por asistir a clase

Apenas unos minutos antes, Vasco Moulián reconoció al momento de su deliberación que uno de los puntos de su calificación para Cifuentes fue otorgado exclusivamente por la asistencia de la participante a la asesoría extraoficial.

"Como profesor evidentemente tienes un punto extra porque es muy rico que al profesor le digan 'puede venir a ayudarme', y lo hago encantado", argumentó en su intervención.

"Creo que estuviste a la altura... la coreografía y la intensidad. Tienes una linda sonrisa y vas a crecer muchísimo, gracias por venir a la clase, fue un detalle importante", cerró.

Mira el tenso momento entre Faloon y Vasco:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

“Vaya locura...”: Popular youtuber español quedó impactado con Tiny Desk de 31 Minutos

ShaunTrack, un reconocido youtuber y músico español que acostumbra a reaccionar a artistas de todo el mundo, se mostró sorprendido tras escuchar por primera vez a la banda de títeres nacional.

08/10/2025

Captaron pelea antes de su muerte: Revelan último registro de joven madre hallada en casa de su pareja

Paola Flores fue hallada sin vida en la casa de su conviviente a fines de septiembre. Familiares y organizaciones feministas dudan de la versión de su pareja, quien atribuyó el deceso a una supuesta sobredosis.

08/10/2025

Mane Swett reaparece tras duro revés por su hijo: Belén Soto le envió emotivo mensaje de apoyo

La actriz compartió un emotivo mensaje escrito por sus fans, luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a la custodia de su hijo.

08/10/2025

“Nos enorgullece”: U. de Chile felicitó a “exalumno” Juan Pablo Sopa por el Tiny Desk de 31 Minutos

Juan Pablo Sopa es el nombre del títere, abogado de profesión, que saltó al estrellato internacional gracias a su participación en la emblemática sesión de música en vivo. Su propia "casa de estudios" lo reconoció.

08/10/2025