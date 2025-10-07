Tenso momento en Fiebre de Baile: Vasco Moulian frenó en vivo a influencer en el público - Chilevisión

El jurado del programa de baile de Chilevisión protagonizó un tenso momento con el influencer Diego Pánico. "La próxima vez te pido que te saquen del lugar", advirtió.

Un tenso momento se vivió en el segundo capítulo de Fiebre de Baile 2025, que tuvo como protagonistas a Vasco Moulian y al influencer chileno Diego Pánico, quien asistió al público.

Todo ocurrió cuando el jurado se disponía a evaluar la presentación del actor Gabriel Urzúa. Sin embargo, antes de dar su opinión, se dirigió al creador de contenidos.

"Ojo con tratar así a una persona del jurado. La próxima vez te pido que te saquen del lugar", dijo Vasco, sorprendiendo a todos los presentes.

"¿A quién le hablas, Vasco?", preguntó confundida Diana Bolocco y el jurado respondió "a alguien que dijo una brutalidad".

En ese momento, las cámaras enfocaron al influencer que estaba sentado en primera fila.

¿Por qué Vasco Moulian retó a Diego Pánico?

Durante la mañana de este martes, circularon diferentes teorías en redes sociales sobre este llamado de atención.

Según reveló el medio Infama, el joven le habría gritado algo a Raquel Argandoña, lo que generó la molestia de Vasco.

En diálogo con dicho medio, Diego entregó su versión: "Me puse a llorar porque sentí un poco de vergüenza, porque yo grité 'tus pantalones tienen estilo y facha' y empezaron a llegarme un sinfín de insultos por diferentes medios".

"Jamás insultaría a un jurado", recalcó el creador de contenidos, asegurando que conversó con Vasco Moulian después del tenso cruce.

Cabe mencionar que Diego Pánico es un joven con más de 240 mil seguidores en redes sociales, quien saltó a la fama al comentar la primera temporada de Gran Hermano Chile.

En más de una ocasión, viajó hasta Argentina para manifestar su fanatismo por Cony Capelli con megáfono en mano.

Revisa el momento acá (desde el minuto 1:25:52):