“Baila tú entonces...”: la defensa de Pincoya a Cony que sorprendió tras crítica de Vasco Moulian - Chilevisión

Pincoya salió en defensa de su amiga de Gran Hermano luego de que fuera criticada por Vasco Moulian durante el segundo capítulo de Fiebre de Baile.

Un intenso intercambio de palabras se vivió entre Cony Capelli y Vasco Moulian en el segundo capítulo de Fiebre de Baile, luego de que el jurado calificara de "penca" la presentación y reprochara que no mirara a la cámara.

A raíz de esto, Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya Sin Glamour, defendió a su amiga ex Gran Hermano, apareció en redes sociales con una crítica en duros términos las palabras del actor.

"Baila tú entonces (Vasco Moulian), no tienes idea de baile", fue parte de uno de los dos comentarios en la cuenta ofifical de Fiebre de Baile.

Pincoya defiende a Cony Capelli tras críticas en Fiebre de Baile

Luego de que en las redes sociales de Chilevisión se viralizara el cruce entre Capelli y Moulian, Pincoya salió en defensa de su amiga en la sección de comentarios.

"Como que penca, ubícate, yo lo vi desde mi casa y bailó hermoso, no deberías ser jurado", arremetió la exfinalista de Gran Hermano contra Moulian.

En la misma línea, la chilota le cuestionó su permanencia en el programa: "Te quedó grande el puesto".

¿Qué dijo Vasco Moulian a Cony Capelli?

Al momento de evaluar su segunda presentación en el programa, Vasco Moulian interpeló a Cony Capelli y sostuvo que "este espectáculo, tengo que decirlo, es para las personas que nos están viendo en la casa" y "salió penca, fome. Perdón la expresión, es la peor".

"Cony, yo voy a tratar que tú conectes con las personas que están en la casa también, y para eso hay que compartir la emoción con la cámara, esto es un programa de televisión", arremetió nuevamente en Fiebre de Baile.

Tras esto, la ganadora de GH 2023 se defendió diciendo que "nuestra danza es entre dos" y que "no hay momento para una mirada hacia la cámara, estamos conectando todo el rato los dos".