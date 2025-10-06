 “¡La mentira, no!”: Michelle Carvalho mostró prueba para responder a Vasco Moulian tras Fiebre de Baile - Chilevisión
06/10/2025 08:14

“¡La mentira, no!”: Michelle Carvalho mostró prueba para responder a Vasco Moulian tras Fiebre de Baile

Vasco entregó su voto a Raquel Castillo tras argumentar que no iba a tolerar indisciplinas y luego acusó a Carvalho de no haber asistido a uno de sus ensayos en Fiebre de Baile. Ella respondió con todo en su canal de difusión.

Publicado por CHV Noticias

Michelle Carvalho respondió a Vasco Moulian a través de sus redes sociales, luego de que el jurado de Fiebre de Baile entregara su voto a Raquel Castillo, argumentando que la brasileña había faltado a uno de sus ensayos.

Moulian anunció que no perdonará indisciplinas, retrasos o hábitos que afecten el entrenamiento de los bailarines, por lo que se ha asegurado de asistir a los ensayos de cada participante y monitorear de cerca el rendimiento de cada uno.

¿Qué dijo Michelle Carvalho?

Al respecto, a través de su canal de difusión en Instagram, Michelle declaró tras el duelo de baile: "Lo siento, pero ¡La mentira NO! El ensayo que perdí lo recuperé de manera privada y además y además costeándolo por mí".

Carvalho compartió un video donde aparece ensayando con su bailarín en otras dependencias y luego se refirió a la decisión de Vasco de entregar su voto a Raquel Castillo.

"Hice exactamente todos los ensayos que me corresponden para evolucionar de manera progresiva, y cuando no pude, lo coordiné de manera privada. Eso de traer motivos externos para justificar votos me parece (emoji de payaso)", argumentó Michelle.

Cabe destacar que el duelo entre Carvalho y Castillo fue el primero de la noche en tener un empate técnico. En estos casos, es el voto del público el que decide, por lo que Michelle terminó siendo la ganadora.

Revisa la publicación de Instagram:

