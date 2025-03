“De tal palo...”: Michelle Carvalho lanzó ácido mensaje contra Raquel Argandoña en apoyo a Melina Noto - Chilevisión

La ganadora de Gran Hermano Chile arremetió contra Argandoña, quien dio a conocer que Pangal Andrade espera su primer hijo con Melina Noto.

Michelle Carvalho se sumó a las críticas contra Raquel Argandoña tras exponer el embarazo de Melina Noto.

La ganadora de Gran Hermano Chile utilizó su canal de difusión en Instagram para arremeter contra Argandoña, quien reveló en el programa Tal Cual que Pangal Andrade se convertirá en padre.

"Me voy a meter en un drama al que no me invitaron únicamente porque estoy muy enojada, pero solo puedo decir 'de tal palo tal astilla', mis tamagotchis", partió diciendo Carvalho.

Asimismo, indicó que "no puedes quitarle la oportunidad a una mujer de anunciar de la manera que ella quiera su embarazo, sobre todo, entendiendo los riesgos asociados en este proceso donde las mujeres se cuidan al extremo para que todo vaya bien".

"La mala intención con la que se hizo solo genera daño y dolor que la embarazada no merece recibir", cuestionó.

"Les pido, con todo mi corazón, que vayan al Instagram de Meli y le dejen los mejores deseos, todo el cariño y amor", agregó.

Finalmente, sostuvo que "ella (Melina) siempre ha sido amorosa conmigo, muy atenta y amable, y amaría si es que ustedes tienen también esa consideración con ella".

¿Qué dijo Raquel Argandoña sobre embarazo de Meli Noto?

En medio del programa Tal Cual de TV+, Argandoña sorprendió al revelar que Melina Noto y Pangal Andrade esperan a su primer hijo.

“Es una sorpresa, me contaron que Pangal Andrade va a ser papá, te lo juro, nadie lo sabe”, afirmó Argandoña, impactando al panel compuesto por Patricia Maldonado y José Miguel Viñuela.

Incluso, detalló una conversación privada con el ex pololo de Kel Calderón, donde le habría manifestado sus felicitaciones. “Yo dije, será cierto o será mentira, y anoche (le escribí) 'Pangal, me enteré de esto, te felicito, ya que en el reality habías mencionado que querías ser papá'”, dijo.

Tras ese mensaje, Raquel dio a entender que el ex chico reality había ratificado la información: “Después me dijo 'Raquel, muchas gracias', con unos corazoncitos”.

Las palabras de "La Quintrala" han generado revuelo en redes sociales, tanto así que ella bloqueó los comentarios en su cuenta de Instagram. Además, Melina publicó un duro descargo por opacar "la noticia más importante" de su vida.