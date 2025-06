“Preferí ser consecuente”: Michelle Carvalho expuso la razón de su alejamiento con Camila Andrade - Chilevisión

La modelo brasileña contó la verdad tras el fin de la amistad que nació en la casa de Gran Hermano y se sinceró sobre el vínculo que tuvieron fuera del encierro.

Michelle Carvalho y Camila Andrade forjaron una cercana amistad mientras coincidieron en la casa de Gran Hermano. Sin embargo, con el correr de los meses todo se diluyó.

Así lo confirmó la modelo brasileña con una honesta explicación que compartió en sus historias de Instagram, luego de la pregunta de un seguidor a propósito de una foto que compartió con Carla Jara.

“¿Distanciada de Cami? Yo me quedo con Carlita”, fue la pregunta que le llegó.

¿Quiebre entre Michelle Carvalho y Cami Andrade?

Ante eso, la ganadora de la segunda temporada del famoso reality explicó las razones que motivaron su distancimianto.

“Seré honesta. Todos fueron testigos que en GH (Gran Hermano) construimos una amistad que se dio bajo el contexto del encierro. Al salir, tuvimos oportunidades para seguir haciéndolo”, contó.

según comentó, al salir del encierro “cada una estaba en sus proyectos personales y no fluyó”.

Eso sí, reconoció que “existió la posibilidad de hacer un proyecto juntas pero luego de pensarlo mucho no lo sentí natural, ya que nuestra amistad afuera no había fluido como con otras personas y además, por temas de agenda, no lo pude realizar”.

“Preferí ser consecuente y no tomar una responsabilidad solo por lo comercial, no lo sentía real y no sería sostenible con el tiempo”, agregó.

Finalmente Michelle Carvalho reflexionó que “este periodo he tomado muchas decisiones escuchando mi intuición”.