¡Regresa una ex Gran Hermano! La nueva confirmada que debutará en Fiebre de Baile - Chilevisión

Esta nueva participante pasará de lucirse con los bailes tendencia en redes sociales a demostrar sus mejores pasos en el estelar de Chilevisión.

Continúan los preparativos para el regreso de Fiebre de Baile por las pantallas de Chilevisión y junto con esto, se van confirmando nuevos rostros que participarán de la competencia.

En esta ocasión fue revelada la novena participante, quien llegará a demostrar su talento en la pista de baile durante esta temporada.

Se trata de Skarleth Labra, la recordada participante de la primera temporada de Gran Hermano Chile, que pasará de lucirse con los bailes de trends de TikTok a mostrar su talento en la pista del famoso estelar.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Las estrellas confirmadas para Fiebre de Baile

Skarleth Labra, bautizada por los seguidores del Gran Hermano como Merenguito, se transformó en la novena confirmada para la competencia de baile.

De esta forma, la lista oficial de estrellas confirmadas hasta ahora es:

Skarleth Labra.

Nicole “Luli” Moreno.

Constanza Capelli.

María José Quiroz.

Faloon Larraguibel.

Pastelito Jr.

Princesa Alba.

Jorge “Kike” Acuña.

Francisco Reyes Cristi.

Skar, como le decían sus ex compañeros en el encierro, llegó hasta los últimos días del reality y estuvo cerca de llegar a la final, ya que quedó en sexto lugar de la competencia.

Tras el reality, debutó como rostro del streaming de Chilevisión con Stalkeando, donde compartió rol con su compañera Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita.

El recordado estelar regresa luego de trece años con Diana Bolocco en la conducción. En esta nueva edición, promete ritmos clásicos, pero también incorporará desafíos digitales y votaciones en vivo que permitirán a la audiencia influir directamente en el destino de los concursantes.