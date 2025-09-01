 “Pudimos dar un paso al costado”: Eskarcita aclaró en qué quedó su romance con Julitroz - Chilevisión
01/09/2025 15:48

“Pudimos dar un paso al costado”: Eskarcita aclaró en qué quedó su romance con Julitroz

La influencer habló sobre la polémica que se generó en torno a su romance, mientras ella estaba encerrada en un reality show en el que se le vinculó sentimentalmente con otro participante.

Publicado por CHV Noticias

Scarlette Gálvez, mejor conocida como Eskarcita, rompió el silencio tras los rumores de infidelidad y se refirió a su romance con Julitroz.

La ex Gran Hermano estuvo participando de un reality en el que, aparentemente, se involucró con uno de los otros participante, lo que despertó rumores de una posible traición al streamer. 

Tras su salida del encierro, la joven realizó un mea culpa sobre su comportamiento y aclaró el estado de su romance.

No creo que haya abordado bien los temas, siendo muy sincera conmigo, con mis sentimientos, y con los de la persona involucrada”, aseguró en conversación con Página 7. 

Eskarcita y reconciliación con Julitroz

Sin embargo, a pesar que reconoció no haber hecho las cosas del todo bien con Julitroz, sí logró conversr con él y explicarle la situación. 

“Obviamente pudimos conversar después del encierro. Fue después de varios días, yo me tomé un tiempo para poder digerir todo lo que estaba pasando, todas mis emociones”, comentó.

Además de asimilar sus falllas, la joven también destacó la importancia de “perdonarse uno mismo y no ser tan lapidario, creo que fueron meses muy duros en ese sentido y pudimos conversar. Creo que él lo pudo entender de una manera muy comprensiva y cuando hay amor de por medio se pueden comprender estas situaciones”.

Gracias a eso se gestó la reconciliación y Eskarcita pudo retomar su romance con Julitroz: Volvimos a estar juntos. Pudimos dar un paso al costado de todo lo que fue el reality y se pudo entender que era una situación límite”.

“También comprender cómo yo había pensado el tema del término, de la pausa que yo había propuesto al inicio de la relación. Que sí fue confuso y ya luego, estando afuera, pudimos comprendernos y entendernos y perdonarnos y ahora estamos bien”, sentenció.

