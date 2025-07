“No se detiene...”: Eskarcita hizo mea culpa tras bullado quiebre con Julitroz - Chilevisión

La ex Gran Hermano Chile reapareció en redes sociales luego de recibir una serie de malos comentarios en el internet.

Eskarcita reapareció en redes sociales luego de meses de ausencia tras participar en un reality show.

Hay que recordar que la influencer se involucró sentimentalmente con uno de los otros concursantes del programa, causando el término de su relación con el streamer Julitroz.

A causa de ello, la ex Gran Hermano Chile enfrentó una ola de malos comentarios en redes sociales, lo que la llevó a tomarse un tiempo fuera de internet.

"Me equivoqué y también crecí"

Este sábado, Eskarcita rompió el silencio y publicó un video en Instagram reflexionando sobre la situación.

En el registro, la creadora de contenido indica que "no sé cómo empezar a grabar esto, estuve en silencio porque necesitaba tiempo para reconectar conmigo misma".

"Aprendí muchas cosas, me equivoqué y también crecí, me he cuestionado mucho lo que realmente quiero mostrar", continuó.

En esa línea, la influencer finalizó señalando: "No espero que todos me entiendan, pero quiero mostrarme como soy, sin actuar, sin filtros emocionales, porque al final la vida sigue y no se detiene".