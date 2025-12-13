El Rumpy cambió su voto y reveló a quién apoyará en segunda vuelta: Momento en debate fue clave - Chilevisión

El locutor radial se sinceró con sus seguidores y confesó que no votará nulo en la segunda vuelta presidencial, esto luego de un anuncio hecho por uno de los candidatos en el último debate.
Roberto Artiagoitía, más conocido como El Rumpy, reveló que no votará nulo y apoyará a uno de los candidatos de esta segunda vuelta en las Elecciones Presidenciales.
A través de un video en su cuenta de X, el locutor radial confesó que un momento del debate Anatel fue clave para tomar su decisión final.
Si bien en un principio catalogó este proceso como "difícil" y "ridículo", también precisó que es importante elegir a uno de los candidatos en esta instancia.
“Los que nacimos en dictadura, valoramos ir a la urna. Todo ese proceso me alucina. Sí creo que mi voto importa”.
Cuando se refirió a José Antonio Kast, el locutor lo describió como alguien: “realmente aberrante. Creo que todas sus no propuestas, sus no respuestas, su no improvisación y su maldad detrás de su mirada me hacen alejarme".
Sin embargo, tuvo una opinió distinta respecto a Jeannete Jara, a quien calificó como una candidata "muy preparada, atenta y presente cuando está hablando y eso es súper difícil".
"Estar presente cuando estás hablando frente a grandes audiencias, con micrófono, con gente inquisidora, es súper complicado", explicó a sus seguidores.
Rumpy en el registro confesó que anuló en la primera vuelta presidencia y que en esta segunda tenía pensado hacer lo mismo. Sin embargo, un momento del debate lo hizo cambiar de opinión.
"Cuando Jeanette Jara en el debate dijo que iba a congelar su militancia en el partido Comunista, si es que llega a ganar, me hizo decidirme a no anular y yo voy a votar por Jeannette Jara. Todo lo demás es música", concluyó.
Votación de este domingo! pic.twitter.com/oFDG3azlJ3— Roberto Artiagoitia (@Rumpy1000) December 12, 2025