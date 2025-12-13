 Danilo 21 arremetió contra Daniela Aránguiz tras críticas a su traje: “Homenaje a tu marido” - Chilevisión
13/12/2025 10:16

Danilo 21 arremetió contra Daniela Aránguiz tras críticas a su traje: “Homenaje a tu marido”

El inlfuencer no dejó pasar los comentarios de la panelista, quien lapidó el look que él utilizó en la alfombra roja de la ceremonia de premiación.

Publicado por CHV Noticias

La pasada gala de Los Copihue de Oro dieron mucho de qué hablar. Uno de los temas comentados fue el look que Danilo 21 utilizó en la alfombra roja, pero que no fue del agrado de todos.

Daniela Aránguiz fue una de ellas y, en el programa Sígueme, se tomó unos momentos para criticar duramente la innovadora vestimenta del influencer.

"Había unos vestidos como de Sailor Moon, con una reja. No sé, unas cuestiones medias raras. Que cuestión más ordinaria", comentó la panelista.

Danilo 21 respondió sin filtro

Como era de esperarse, el creador de contenido no perdonó aquellas palabras de Aránguiz sobre su participación en la ceremonia y lanzó dardos que incluso llegaron a su exesposo, Jorge Valdivia.

"Creo que Daniela no entendió mi concepto, era precisamente un homenaje a tu marido. Lo hice con mucho cariño para representar a la farándula chilena, y qué mejor que recordar el momento cuando fuiste a Colina 1 a hacer la fila", arremetió Danilo 21.

En ese contexto, ironizó al decir que las palabras de la exMekano le afectaron ya que "tengo a Daniela como un referente del diseño, de la arquitectura. Entonces yo dije: 'ella, que siempre está de punta en blanco, que feo que me haya criticado'".

"Aparte ella es madre, amiga, hermana (...) y tiene códigos, pero parece que no conoce los códigos de vestimenta, porque no recuerda que para la gala del Festival de Viña se te estaban arrancando las presas, y fuiste con una Donnasept tapándote un pecho", señaló.

"Creo que una persona que no tiene ningún tipo de código de vestimenta ni en la vida, no debería ser tan crítica, al contrario", acusó Danilo 21.

