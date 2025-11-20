 Daniela Aránguiz destapó cómo Jorge Valdivia se zafó de volver a prisión: “Tiene cómo demostrar...” - Chilevisión
20/11/2025 12:04

El exfutbolista, imputado por dos denuncias de violación, fue acusado de incumplir con su actual medida de arresto domiciliario nocturno.

Publicado por CHV Noticias

Daniela Aránguiz reveló la forma en que Jorge Valdivia, imputado por dos denuncias de violación, se salvó de volver a la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante el programa Sígueme de TV+ se dio a conocer que Valdivia fue acusado por la Fiscalía de incumplir su medida cautelar de arresto domiciliario nocturno en tres oportunidades.

Según el ente persecutor, el exfutbolista no atendió en tres ocasiones a la fiscalización de Carabineros en su domicilio en el horario establecido.

Ante esto, Jorge volvió a defenderse en tribunales tras una audiencia de revisión de medidas cautelares.

La forma en que Jorge Valdivia se salvó de volver a la cárcel

Fue en ese que Daniela Aránguiz afirmó que su exesposo sí estaba en el domicilio durante las tres fiscalizaciones.

Según ella, el padre de sus hijos no atendió a los uniformados porque a esa hora estaba durmiendo.

¿Por qué mantienen las medidas cautelares? Porque Jorge tiene cámaras. Y como tiene cámaras y tiene cómo demostrar que sí llegó a tal hora y no salió más de su casa, mantienen las medidas”, señaló la exMekano.

"Van de repente a las 3 o 4 de la mañana y Jorge se levanta a las 6 para dejar a los niños al colegio", agregó.

De esta manera, según su exesposa, Valdivia evitó regresar a prisión preventiva como medida cautelar.

Publicidad

