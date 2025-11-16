Mariela Sotomayor anunció demanda contra Daniela Aránguiz: Este es el motivo - Chilevisión

La periodista anunció acciones legales en contra de la panelista de "Sígueme" tras asegurar que poseía un video privado de ella. Además, criticó a los compañeros de Daniela Aránguiz por defenderla.

Daniela Aránguiz nuevamente se encuenntra en el ojo del huracan tras sus dichos contra Mariela Sotomayor, donde aseguró que tendría videos íntimos de la periodista.

Si bien la panelista del programa "Sígueme" manifestó que no los haría públicos, Mariela Sotomayor no dudó en anunciar una demanda en su contra.

"Junto a mis abogados nos encontramos en condiciones de demandar por el delito de amenazas, es lo que corresponde", comunicó.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

El round comenzó luego de que Daniela Aránguiz acusara a la periodista de deber plata y que se habría involucrado con la pareja de su hermana. Fue entonces cuando hizo meción de los supuestos videos privados.

"Mira, Mariela, lo buena persona que yo soy, porque uno cuando trabaja en este medio, que es la farándula, tienes que tener códigos. Yo tengo muchos códigos, sobre todo con las mujeres que son madres, y no soy una mala persona hasta que se meten conmigo".

La exMekano agregó: "Y así y todo, tengo límites, y le quiero mandar un mensaje a la gente que hoy día me mandó unos videos íntimos de Mariela, no se juega con esas cosas, yo sería incapaz de mostrar una información de este calibre, porque yo respeto a las mujeres"

Demanda inminente

Aquella interprelación no cayó bien en Mariela Sotomayor. Utilizando sus redes sociales, criticó a los panelistas del programa "Sígueme", quienes señalaron que los dichos de Aránguiz no eran realmente una amenaza.

"Hasta cuándo tienen la cara de palo de sentarse frente a todo un país, a explicar algo que todo el mundo vio, a defender algo que todo el mundo vio. Miles de personas en mis redes sociales se dieron cuenta cómo ustedes, de manera totalmente negligente, dejaron que una persona quisiera dañar mi imagen", manifestó.

"Una mujer que en un discurso irónico, muy solapado trataba de decir que ella nunca iba a mostrar un vídeo así, cuando ustedes le dieron tiempo hasta para que lo tratara de explicar. Nadie le dijo por favor ten cuidado con lo que estás diciendo. ¿A quién creen que van a engañar? No van a engañar a nadie", concluyó.