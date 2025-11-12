“Insultos y amenazas”: Mariela Sotomayor filtró supuestos mensajes de Daniela Aránguiz en su contra - Chilevisión

La periodista publicó una supuesta conversación vía WhatsApp con la exMekano, días después de su encontrón televisivo.

Mariela Sotomayor se encuentra en pie de guerra con Daniela Aránguiz, con quien protagonizó un reciente cruce en televisión.

La periodista filtró una supuesta conversación vía WhatsApp con Aránguiz, días después de su encontrón en vivo.

A través de Instagram, Sotomayor compartió una captura de pantalla de unos mensajes que, presumiblemente, le envió la exMekano.

"La bloqueé y reenvía los mensajes de otro número", escribió Mariela, sin mencionar a la exesposa de Jorge Valdivia.

Sin embargo, en el nombre de contacto se alcanza a leer "Dani Ar...", por lo que se podría trata de la polémica panelista de TV.

Mariela Sotomayor filtró supuesto mensaje de Daniela Aránguiz

En el mencionado chat, esa persona le escribió: “¡Por eso no te dejaron a ti de panelista y a mí sí, con contrato hasta diciembre!”.

“¡Por eso que todos los canales me quieren y a ti no!", agregó después. Y remató diciendo que a Mariela la "llaman por descarte" en el programa que comparte con Aránguiz.

"El o la narcisista no para hasta llegar a ti con sus insultos y amenazas... Te minimiza y te hace sentir ridícula", escribió Sotomayor sobre el pantallazo.