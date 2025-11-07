“Me da vergüenza”: Cony Capelli arremetió contra Daniela Aránguiz tras insistir con rumores - Chilevisión

Durante el programa Podemos Hablar, la ganadora de Gran Hermano abordó sus constantes cruces con la exMekano, asegurando que ella seguiría "un patrón de conducta".

Cony Capelli será una de las invitadas de la próxima edición de Podemos Hablar, donde abordará sus mediáticos cruces con Daniela Aránguiz en el último tiempo.

La ganadora de Gran Hermano Chile comentará su paso por Fiebre de Baile, que no ha estado exento de polémicas por los rumores que la vinculan a distintos compañeros del programa.

"Estos rumores han salido de la boca de Adriana Barrientos y Daniela Aránguiz y, la verdad, lo veo de dónde vienen", afirmó en conversación con Diana Bolocco.

Al ser consultada por Aránguiz, Capelli aclaró: "Yo trato de no hablar de ella porque es una pelea que nunca voy a ganar, porque uno sabe que va a venir esa réplica y ese vómito verbal".

"Me pasa que me da vergüenza, me da vergüenza estar yo involucrada en una pelea con ella", arremetió.

La bailarina aseguró que esta "mala onda" de la exMekano viene de su fugaz vínculo con Jorge Valdivia.

"Hay un patrón de conducta que es Maite Orsini, Angie Alvarado, ahora Cony Capelli y te puedo seguir nombrando. Me da mucha pena, la verdad, porque creo que no es el mensaje que yo quiero dar, y todo ¿por qué? Por un hombre... No vale tu moral, tu dignidad", cerró.

Cony Capelli y su oscuro periodo de adicciones

Otro de los temas que se abordarán en la entrevista será el complejo pasado de Capelli producto de adicciones.

"Fue de menos a más. Primero fue marihuana, alcohol, cigarros y ahí fui escalando y escalando hasta llegar a la sustancia de la que yo fui adicta, que es la cocaína", señaló.

En ese sentido, la comunicadora aseguró que "me fui destruyendo de a poco", contando que incluso en una ocasión su cara era irreconocible, manifestando que "me miré al espejo y era una calavera".

"La piel se me había pegado al hueso y tenía dos hoyos, porque no eran ojos, dos hoyos morados por lo profundo que estaban de no dormir", agregó.

Capelli recordó el dolor de su madre en este oscuro periodo: "Muchas veces que me drogaba la veía a ella (su madre) conmigo en brazos, ella llena de moretones; la veía a ella llorando, mirándome, y ahí entendí que ella también estaba sufriendo".

Esta será parte de la conversación de la participante de Fiebre de Baile en PH, capítulo que se emitirá este viernes después de CHV Noticias Central.