“Le daría otro…”: Cony Capelli recordó icónico momento con Fran Maira tras show en Fiebre de Baile - Chilevisión

16/10/2025 15:54

“Le daría otro…”: Cony Capelli recordó icónico momento con Fran Maira tras show en Fiebre de Baile

La bailarina aplaudió la presentación sorpresa de la cantante urbana y rememoró una de sus escenas más emblemáticas en Gran Hermano.

Publicado por CHV Noticias

Cony Capelli recordó un icónico momento de Gran Hermano Chile, luego de la presentación sorpresa de Fran Maira en Fiebre de Baile este miércoles.

Recordemos que ambas formaron parte del reality show de Chilevisión, donde protagonizaron icónicos conflictos. Sin embargo, actualmente esa rivalidad sería parte del pasado.

Así lo demostró la bailarina al ser consultada sobre la participación de la cantante urbana. "Si Fran Maira entra, ¿sería una competidora fuerte?", le preguntó Juan Pablo Queraltó en el backstage.

Ante esto, la ganadora de GH respondió: "Sería una competidora fuerte, totalmente. Tiene actitud y eso lo es todo, como dicen los Power (Peralta)".

"¿Cómo vio a Fran Maira?", consultó Queraltó. "Exquisita, extraordinaria, le daría otro piquito", respondió Cony entre risas, recordando la vez en que se besaron al interior del reality.

La presentación de Fran Maira en Fiebre de Baile

En representación del equipo de ¿Cuánto vale el show?, donde ella forma parte del jurado, Fran Maira mostró sus habilidades en la pista de baile.

La intérprete de Amiga Ya Mató se lució bailando On The Floor de Jennifer López, en compañía de bailarines de la academia de Conny Azua.

"¿Te gustaría participar?", le preguntó Diana Bolocco, a lo que ella respondió mirando a la cámara: "¿Cuándo ofrecen? Me encanta bailar, pero esto fue todo un desafío".

Revisa el baile de Fran Maira acá:

