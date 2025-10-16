 ¡Se salvó por poco! El sorpresivo porcentaje de Raimundo Cerda por voto popular en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno aceptó la renuncia del ministro Diego Pardow tras error tarifario en cuentas de luz “En mi sano juicio”: Revelan cómo Horst Paulmann repartió su herencia entre sus hijos Corte de Apelaciones aprueba desafuero de Joaquín Lavín León: Podrá recibir medidas cautelares Ministro Pardow por error en cuentas de luz: “Es grave y tendrá las consecuencias correspondientes” “¡Ayúdenme, auxilio!”: Los gritos en plena detención del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/10/2025 13:02

¡Se salvó por poco! El sorpresivo porcentaje de Raimundo Cerda por voto popular en Fiebre de Baile

El ex chico reality consiguió una de las notas más altas del jurado, pero no pasó lo mismo con el voto del público. Revisa la tabla de porcentajes en la noche de eliminación.

Publicado por CHV Noticias

Raimundo Cerda defendió este miércoles su permanencia en Fiebre de Baile. Una noche de eliminación en la que el público cumplió un rol clave. 

Al ritmo del flamenco, la presentación de Cerda recibió las críticas del jurado compuesto por Raquel Argandoña, Power Peralta, Vasco Moulian y Edymar Acevedo.

El exjugador de Gran Hermano Chile obtuvo 23 puntos en total, siendo el tercer puntaje más alto después de Faloon Larraguibel (29) y Pastelito (28).

El sorpresivo porcentaje de Rai Cerda en Fiebre de Baile

Los televidentes tomaron la decisión final tras generarse un triple empate entre Luis Jara Jr., Michelle Carvalho y Raquel Castillo.

Al momento de revisar los porcentajes de cada participante, Raimundo se posicionó en el último lugar con sólo 1% de los votos.

Pero no se convirtió en el nuevo eliminado, ya que anteriormente se salvó por la nota del jurado.

Por lo tanto, el famoso que abandonó la competencia fue Luis Jara, quien obtuvo el segundo porcentaje más bajo (3%).

Mira los porcentajes por voto popular:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acerca fin de año: Revisa si puedes recibir los $73 mil del Bono de Graduación de Enseñanza Media

Lo último

Lo más visto

“¡Ayúdenme, auxilio!”: Los gritos en plena detención del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera

Un operativo de la PDI ubicó al hasta ahora único sospechoso por la desaparición de la joven de 19 años en San Bernardo. Un video inédito al que tuvo acceso Contigo en la Mañana registró el procedimiento.

16/10/2025

¡Impacto en Fiebre de Baile! Querido participante fue eliminado por voto popular tras triple empate

Siete famosos lo dieron todo en el estelar de Chilevisión este miércoles y se sometieron a la evaluación del jurado. Sin embargo, la decisión final la tuvo el público tras un triple empate.

16/10/2025

“Debería preguntarme antes de hablar”: Tenso cruce entre Raimundo Cerda y Faloon en Fiebre de Baile

La pareja se enfrentó con dichos cruzados luego de una supuesta declaración de la modelo en contra del ingreso del exparticipante de Gran Hermano.

16/10/2025

FOTOS | “Un ángel más”: Emilia Dides deslumbró con su look en Victoria's Secret Fashion Show

La ex Miss Universo Chile formó parte del evento como embajadora de la reconocida marca de lencería y estuvo sentada en primera fila.

16/10/2025