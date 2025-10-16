¡Se salvó por poco! El sorpresivo porcentaje de Raimundo Cerda por voto popular en Fiebre de Baile - Chilevisión

El ex chico reality consiguió una de las notas más altas del jurado, pero no pasó lo mismo con el voto del público. Revisa la tabla de porcentajes en la noche de eliminación.

Raimundo Cerda defendió este miércoles su permanencia en Fiebre de Baile. Una noche de eliminación en la que el público cumplió un rol clave.

Al ritmo del flamenco, la presentación de Cerda recibió las críticas del jurado compuesto por Raquel Argandoña, Power Peralta, Vasco Moulian y Edymar Acevedo.

El exjugador de Gran Hermano Chile obtuvo 23 puntos en total, siendo el tercer puntaje más alto después de Faloon Larraguibel (29) y Pastelito (28).

El sorpresivo porcentaje de Rai Cerda en Fiebre de Baile

Los televidentes tomaron la decisión final tras generarse un triple empate entre Luis Jara Jr., Michelle Carvalho y Raquel Castillo.

Al momento de revisar los porcentajes de cada participante, Raimundo se posicionó en el último lugar con sólo 1% de los votos.

Pero no se convirtió en el nuevo eliminado, ya que anteriormente se salvó por la nota del jurado.

Por lo tanto, el famoso que abandonó la competencia fue Luis Jara, quien obtuvo el segundo porcentaje más bajo (3%).

Mira los porcentajes por voto popular: