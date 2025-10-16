 “Amo a los extranjeros”: Lapsus de Raquel Castillo descolocó a Power Peralta en Fiebre de Baile - Chilevisión
16/10/2025 08:31

“Amo a los extranjeros”: Lapsus de Raquel Castillo descolocó a Power Peralta en Fiebre de Baile

La participante sorprendió en el estelar de Chilevisión con un inesperado comentario para la dupla de bailarines, desatando las risas en el estudio en la misma noche donde se conoció al segundo eliminado.

Publicado por CHV Noticias

Raquel Castillo protagonizó un curioso momento con Power Peralta en la segunda noche de eliminación en Fiebre de Baile.

Todo ocurrió durante la evaluación de la dupla de bailarines, donde destacaron su "espíritu" pese a las dificultades en la pista de baile y la instaron a seguir avanzando con ese entusiasmo en el estelar de Chilevisión.

El lapsus de Raquel Castillo con Power Peralta

Raquel Castillo agradeció las palabras de los gemelos Raúl y Gabo Peralta en Fiebre de Baile.

"¿Los distingues?", le preguntó Diana Bolocco, a lo que ella respondió: "Por supuesto, ustedes saben que yo también amo a los extranjeros".

La respuesta de la "mujer de las 5 mil imitaciones" generó las carcajadas del público y la inmediata aclaración de los hermanos: "Nosotros somos chilenos", dijo Raúl entre risas.

En ese momento, Diana le vuelve a preguntar si distingue a los bailarines: "Sí, es muy fácil, pero yo me quedo con los dos, porque no soy racista ni xenofóbica".

Esta situación también fue seguida en el react de Claudio Michaux, quien sufrió un ataque de risa en vivo por este lapsus.

Revisa el momento acá:

