Skarleth Labra confirmó nuevo romance en Fiebre de Baile: Es conocido cantante - Chilevisión

15/10/2025 07:49

Skarleth Labra confirmó nuevo romance en Fiebre de Baile: Es conocido cantante

La bailarina reconoció que está conociendo a alguien y aclaró la razón por la que no ha mostrado los detalles en sus redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Skarleth Labra sorprendió con una confesión durante el capítulo del martes de Fiebre de Baile: Reveló que tiene un nuevo romance

La ex chica reality contó detalles de su relación tras una consulta de Diana Bolocco sobre su estado sentimental, luego de un romántico baile que realizó por la inmunidad

Ante el entusiasmo del público, la exparticipante de Gran Hermano respondió que actualmente esta “pinchando” con alguien. 

¿Quién es la nueva pareja de Skarleth Labra?

Según contó la propia Skarleth Labra, su nuevo enamorado es un artista de la escena nacional que “se dedica a la música pero no voy a dar muchos datos”.

También explicó la razón por la que ha preferido mantener en reserva su romance y sostuvo que una “relación privada pero no pública hace muy bien para cuando uno esta expuesto a redes sociales"

Junto a ello, explicó que lo anterior "hace que la relación perdure, se mantenga bien, sana y que uno no tenga que andar peleando por las cosas que opinas en las redes o porque la gente se mete”.

Aunque no quiso revelar nombres, el público e incluso Vasco Moulian lanzaron un nombre: Diego Bazaes, aunque la propia Skar no lo confirmó, pero comentó que "quizás más adelante se sepa".

Ante la pregunta de si ha estado en un reality o es conocido, Skar se limitó a contestar que "es conocido".

Conocido artísticamente como LeBryze, el cantante de 30 años fue parte de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, y actualmente también está activo en redes sociales con una faceta de influencer, pero ninguno de los dos ha confirmado la información. 

