 “¿Qué pasó, Princesa?”: Vasco Moulian retó a Princesa Alba en vivo y ella respondió en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Familia de Julia Chuñil pide cambio de Fiscalía a casi un año de desaparición: Abogada explicó motivos “El más peligroso”: El prontuario de delincuente acribillado en la puerta de su casa en La Pintana Tenso inicio de desalojo en toma Dignidad: 194 familias deberán dejar el lugar en La Florida Caso Nabila Rifo: Polémica por liberación de Mauricio Ortega abrió debate sobre beneficios carcelarios Lo torturaron y le robaron sus claves: Joven fue secuestrado en Bellavista por banda que engañaba a clientes del sector
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/10/2025 13:37

“¿Qué pasó, Princesa?”: Vasco Moulian retó a Princesa Alba en vivo y ella respondió en Fiebre de Baile

Previo a emitir su voto por la inmunidad de la semana, el jurado criticó a la cantante por una situación que ocurrió detrás de pantallas.

Publicado por CHV Noticias

Princesa Alba vivió un tenso momento con Vasco Moulian durante la competencia por la inmunidad este miércoles en Fiebre de Baile

Luego de que se presentaran los cuatro mejor evaluados de la semana, todas las miradas se concentraron en Cony Capelli y Trinidad Riveros como las dos favoritas del jurado en la instancia

Sin embargo, cuando llegó el turno de la decisión del experimentado jurado, este aprovechó la instancia para pedirle explicaciones a la cantante por algo que no se vio en pantallas. 

El reto en vivo de Vasco Moulian a Princesa Alba 

"Estoy en una situación complicada, ¿qué pasó hoy día, Princesa?", preguntó Vasco Moulian a Princesa Alba sin entregar más detalles. 

"Yo no caché, porque, vasco, te hiciste el loco y me saludaste buena onda", respondió primero Riveros.

Luego la intérprete de Convéncete aclaró a la audiencia que "pasa que llegué 10 minutos atrasada porque venía de un show al ensayo. Ahí fue donde fallé, pero venía lista y maquillada". 

Finalmente, pese al empate del jurado entre Princesa Alba y la primera ganadora de Gran Hermano Chile, la cantante obtuvo la inmunidad de la semana gracias a la decisión de la presidenta del jurado, Raquel Argandoña

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pánico en el Metro: Captan momento en que hombre dispara en estación Cumming y huye en bicicleta

Los registros de una cámara de seguridad revelaron el instante exacto en que un sospechoso se baja de una bicicleta para ingresar a la estación y dispararle a la víctima.

09/10/2025

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Se trata del Bono por Deber Asistencia Escolar, un aporte en dinero que es entregado por el Estado para incentivar la asistencia regular a los establecimientos educacionales.

09/10/2025

Impacto en Perú: Músicos de emblemática orquesta fueron baleados en pleno concierto

Durante la noche del miércoles, cuatro miembros de la agrupación de cumbia peruana Agua Marina terminaron con heridas de diversas consideración.

09/10/2025

“Quería funar y salió funado”: Tiktoker reclamó por multa, grabó a carabinera y lo lapidaron en redes

El conductor de nacionalidad venezolana reclamó en la plataforma de TikTok que la funcionaria le cursó una infracción minutos después de, supuestamente, no aplicar el mismo criterio con otro conductor.

09/10/2025