“¿Qué pasó, Princesa?”: Vasco Moulian retó a Princesa Alba en vivo y ella respondió en Fiebre de Baile - Chilevisión

Previo a emitir su voto por la inmunidad de la semana, el jurado criticó a la cantante por una situación que ocurrió detrás de pantallas.

Princesa Alba vivió un tenso momento con Vasco Moulian durante la competencia por la inmunidad este miércoles en Fiebre de Baile.

Luego de que se presentaran los cuatro mejor evaluados de la semana, todas las miradas se concentraron en Cony Capelli y Trinidad Riveros como las dos favoritas del jurado en la instancia.

Sin embargo, cuando llegó el turno de la decisión del experimentado jurado, este aprovechó la instancia para pedirle explicaciones a la cantante por algo que no se vio en pantallas.

El reto en vivo de Vasco Moulian a Princesa Alba

"Estoy en una situación complicada, ¿qué pasó hoy día, Princesa?", preguntó Vasco Moulian a Princesa Alba sin entregar más detalles.

"Yo no caché, porque, vasco, te hiciste el loco y me saludaste buena onda", respondió primero Riveros.

Luego la intérprete de Convéncete aclaró a la audiencia que "pasa que llegué 10 minutos atrasada porque venía de un show al ensayo. Ahí fue donde fallé, pero venía lista y maquillada".

Finalmente, pese al empate del jurado entre Princesa Alba y la primera ganadora de Gran Hermano Chile, la cantante obtuvo la inmunidad de la semana gracias a la decisión de la presidenta del jurado, Raquel Argandoña.