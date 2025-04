“Si me voy, pierdo esta relación”: Jorge Aldoney explicó por qué rechazó ir al Mister Mundo por Skarleth Labra - Chilevisión

El modelo abordó el difícil momento que pasó en medio del quiebre con la influencer y su participación en el certamen donde tenía que representar a Chile.

Jorge Aldoney abrió su corazón y compartió detalles del quiebre amoroso que vivió con Skarleth Labra, tras el romance que nació dentro de la casa de Gran Hermano.

El modelo será uno de los protagonistas del nuevo capítulo de La Divina Comida que se estrena este sábado, ocasión en la que contó la verdadera razón tras su su negativa de participar en el Mister Mundo.

En el programa fue consultado por su experiencia en el certamen masculino de belleza y, aseguró que prefirió priorizar su relación y su salud mental, aunque las cosas no fueron como esperaba.

“Lo que pasa es que yo gané Mister Mundo Chile y la idea que se dio después de entrar al reality, era hacerse conocido para al Mister Mundo que se iba a realizar en Vietnam con ese plus”, inició recordando.

El quiebre de Jorge y Skarleth

Sin embargo, él estaba pasando por un una difícil situación tras su ruptura y “llegué en un mal momento, cuando me tenía que ir posterior al término de una relación, y preferí mi salud mental, en el sentido que no era algo que yo pudiera soportar”.

“Estaba muy mal. Yo lo veía como si me voy, pierdo esta relación, y no me iba por una semana, me iba por un mes”, argumentó.

De todas maneras, a pesar de que la relación no prosperó de la forma en que esperaba, Jorge Aldoney recordó con cariño el romance que tuvo con la joven influencer, definiéndolo como el amor que más lo ha marcado.

“En verdad nunca estuvo ninguna pareja dispuesta a irse a vivir conmigo, en el momento no lo ves como tan intenso, pero después cuando se te derrumba todo, y te ves viviendo solo en el departamento, en el que antes tenías como literal una familia, es cuando llegas a entender realmente lo que perdiste”, comentó.

Por otra parte, descartó una posible reconciliación con Skarleth Labra, asegurando que “siento que no se puede, cuando a uno le dicen que no ya no puedes seguir”.