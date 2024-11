Jorge Aldoney se bajó de Mister Mundo 2024 a sólo horas para su viaje: “Espero que me perdonen” - Chilevisión

Desde la organización de Mister Mundo Chile habían informado que el ex Gran Hermano Chile sería despedido en el aeropuerto. Sin embargo, el propio modelo comunicó su baja del certamen.

Jorge Aldoney, ex jugador de Gran Hermano Chile, informó este domingo que no viajará a Vietnam para disputar el concurso de Mr. World 2024.

Las razones de Jorge Aldoney para bajarse de Mr. World 2024

A través de Instagram, Aldoney explicó las razones para no ir a Vietnam, país sede del concurso de belleza.

"Tomé la decisión a último momento. Después de pensarlo mucho, no me encuentro en buenas condiciones, no estoy al 100%", partió diciendo el ex chico reality.

En esa misma línea, reconoció que "si yo saliera afuera a llamarme Jorge Aldoney solamente, lo podría hacer. Pero siento que el llamarme Chile afuera, merece mucho más y en estos momentos siento que no puedo hacerlo".

"Tomé la decisión y no quiero que se piense que es como victimización o que estoy como arrugando. En verdad, tomé la decisión que siento que es la más sana para mí", agregó.

Asimismo, el modelo confirmó que "no voy a ir, no me voy a presentar al concurso", agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

"Tomé la decisión hace media hora y el vuelo es a las 23:00. Espero que me perdonen y en verdad muchas gracias por todo", cerró.

Cabe mencionar que hace unos días el ex jugador de Gran Hermano Chile manifestó que estaba atravesando por problemas de salud mental, lo que gatilló finalmente en la decisión de no asistir al concurso de belleza.