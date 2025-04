“Le quiero pedir un favor”: Así usaron Hermosilla y su secretaria a los escoltas de Andrés Chadwick - Chilevisión

El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, dejaba su cargo en 2019 en medio del estallido social. Tras abandonar su despacho en La Moneda, el ex timonel UDI llegó hasta la oficina de su amigo y abogado Luis Hermosilla en un edificio del grupo Patio ubicado en Vitacura.

Meses después, en diciembre de ese año, el propio Hermosilla lo defendió en la acusación constitucional que la Cámara de Diputadas y Diputados levantó en su contra. Pese a los esfuerzos, Chadwick quedó inhabilitado de ejercer cargos públicos por 5 años.

De acuerdo con un oficio al que CHV Noticias tuvo acceso, Chadwick permaneció con cuatro escoltas desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2021. Tras esa fecha, fueron reducidos a dos funcionarios hasta 2022, año en que se dio fin al servicio.

Se trata de un recurso que se otorga de manera excepcional dependiendo del riesgo asociado al funcionario público. Sin embargo, aparentemente estos escoltas no cumplieron con las labores de seguridad para las que fueron encomendados.

Los chats que revelan uso de escoltas

Así lo exponen unos chats entre Luis Hermosilla y su secretaria Patricia Reyes de junio de 2020, los que develan cómo los escoltas asignados a la ex autoridad cumplieron, según los registros, labores de oficina y quehaceres domésticos.

"Patricia, hay que mandar urgente mi contrato al Ministerio!!", se lee en un mensaje enviado por Hermosilla a la secretaria. "Ya lo saqué de su mesa y ya se fue con el escolta de don Andrés hace una hora", respondió ella, en una conversación que data de noviembre de 2019.

En otra conversación, el penalista mencionó una reunión con Gonzalo Vial. "Voy a hablar con don Andrés para ver si me pueden trasladar los escoltas", contestó su trabajadora, lo que posteriormente fue confirmado.

En medio de la pandemia, la secretaria trabajaba desde su casa. Sin embargo, para trasladarse en ciertas ocasiones a la oficina ocupaba a los escoltas de ex ministro prácticamente como chofer o como junior de la firma de abogados.

En junio de 2020, la secretaria siguió solicitando a uno de los escoltas, incluso, asumiendo que le da vergüenza. "Le quiero pedir un favor, puede usted (Luis) hablar con don Andrés para que mañana los escoltas me pasen a buscar (...) porque a mí ya me da vergüenza"

"Uno esperaría que esas cosas no ocurrieran. Este funcionario que está entregado para tareas de seguridad, en rigor, no debiera estar haciendo otras que lo desvinulen de esta actividad que tiene que ver con brindar seguridad", cuestionó Aldo Vidal, ex escolta presidencial

Andrés Chadwick declinó dar declaraciones

Según detalla el oficio, los funcionarios asignados se desempeñaban como conductores, seguridad directa y seguridad avanzada. Para el resguardo de su domicilio trabajaron 3 funcionarios quienes en forma indiviudal efectuaron servicio de patrullaje y como punto fijo.

"Hay una falta del deber de la ex autoridad, que habiendo sido ministro y conociendo las reglas del servicio de escolta derivó esos servicios a un tercero... era personal pagado con recursos públicos, esos recursos terminaron beneficiando a un privado", sostuvo Michel Figueroa, director de Chile Transparente.

CHV Noticias acudió al domicilio del ex ministro para consultarle sobre el uso del trabajo de los escoltas, pero su abogado Samuel Donoso informó que no entregarían declaraciones al respecto.

