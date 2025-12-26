“Primera vez en siglos”: Marcela Vacarezza respondió odiosos comentarios tras foto con su hermana Adriana - Chilevisión

La psicóloga y esposa de Rafael Vacarezza tuvo una íntima celebración de Navidad con su familia, donde también participó su hermana mayor. Esto provocó una serie de comentarios en Instagram que ella decidió enfrentar.

En el marco de los festejos de Navidad, Marcela Vacarezza fue hasta su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías que mostraron parte de lo que fue su celebración en compañía de su familia.

"Que linda Navidad. Nada mejor que compartir con la familia", escribió la psicóloga. En ese contexto, un registro que no pasó desapercibido entre sus seguidores fue uno en el que aparece con una integrante del clan.

Se trata de su hermana Adriana Vacarezza, quien también formó parte del encuentro y posó frente a las cámaras junto al resto de los integrantes, como sus padres, cuñados y sobrinos.

Esto llamó la atención de los internautas, puesto que hace algunas semanas concedió una entrevista donde contó cómo ha logrado sobreponerse a una serie de problemas de salud gracias al apoyo de su hijo, sin mencionar a otros miembros de la familia.

Marcela Vacarezza respondió a ácidos comentarios

"Primera vez en siglos que veo a tu hermana junto a tí, felicidades", comentó una persona en la publicación, a lo que Marcela contestó de inmediato: "Yo creo que antes no lo veían. Porque no es así".

Pero ese no fue el único, ya que otra internauta hizo un comentario casi idéntico. "Primera vez por años que no salías con tu hermana, qué bien", le escribieron. ¿Qué respondió Vacarezza? "No es así".