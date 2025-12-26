 Fiscalía pide 14 años de cárcel para Manuel Monsalve por violación y abuso sexual - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía pide 14 años de cárcel para Manuel Monsalve por violación y abuso sexual Pareja de Jara apunta a la clave del triunfo de Kast: “Costo de ser continuidad de un gobierno mal evaluado” Partido Nacional Libertario negó vínculo con influencer formalizado por explotación sexual infantil VIDEO | Justicia condena a vecina por ruidos molestos de su perro y la obliga a tomar medidas VIDEO | Violenta riña en Maipú: Conductor golpeó a otro por saltarse la fila para salir de un mall
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/12/2025 19:19

Fiscalía pide 14 años de cárcel para Manuel Monsalve por violación y abuso sexual

La Fiscalía Centro Norte presentó 88 testimonios, 105 pruebas documentales, 19 peritajes y 48 evidencias materiales, además de otros 63 medios de prueba que serán expuestos en el juicio.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó la acusación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve y solicitó una pena total de 14 años de presidio efectivo por dos delitos de carácter sexual contra de una funcionaria de la repartición.

En el documento, que fue presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se le imputa a la otrora autoridad dos hechos distintos en calidad de autor, uno constitutivo del delito de violación y otro de abuso sexual.

En concreto, la Fiscalía solicitó 10 años de presidio por el primero, el delito de violación, y otros cuatro años de cárcel por el segundo, correspondiente a abuso sexual, sumando así 14 años de privación de libertad.

"En cuanto al grado de desarrollo, ambos delitos se encuentran en grado de ejecución de consumado, al haber ejecutado el acusado todos los elementos de la descripción típica", sostuvo Fiscalía en el texto.

En esa línea, para fundamentar la acusación, presentaron 88 testimonios, 105 pruebas documentales, 19 peritajes y 48 evidencias materiales, además de otros 63 medios de prueba que próximamente serán expuestos en el juicio.

Las autoridades que figuran como testigos en la acusación

Dentro de los 89 testigos presentes en el escrito, presentado por el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Xavier Armendáriz, se encuentran además de la propia víctima y su familia, autoridades del actual gobierno como el presidente Gabriel Boric.

"Su declaración recaerá sobre las circunstancias anteriores, posteriores y coetáneas de los delitos investigados, todo lo que vivió, vio, escuchó y tomó conocimiento respecto de los hechos y con ocasión de estos, como también de sus involucrados”, dice el texto.

En el listado está también la exministra del Interior Carolina Tohá; el ministro de Seguridad, Luis Cordero; la exministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) Ana Lya Uriarte; y el exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile

Lo último

Lo más visto

“Primera vez en siglos”: Marcela Vacarezza respondió odiosos comentarios tras foto con su hermana Adriana

La psicóloga y esposa de Rafael Vacarezza tuvo una íntima celebración de Navidad con su familia, donde también participó su hermana mayor. Esto provocó una serie de comentarios en Instagram que ella decidió enfrentar.

26/12/2025

“¿Por qué tan agresivo?”: El tenso cruce de Chino Ríos con Primer Plano al captarlo con nueva pareja

En un adelanto del capítulo de este domingo, el estelar de Chilevisión mostró el momento en que el extenista evitó responder las consultas del programa y lanzó el micrófono al suelo.

26/12/2025

Segundo detenido por asesinato del “Mono Vaster” queda en prisión preventiva

El OS9 de Carabineros arrestó a un hombre de 23 años por su presunta participación en el crimen ocurrido en 2024. El imputado fue formalizado por homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

25/12/2025

“Los que me conocen...”: El enigmático mensaje de Pangal Andrade en medio de denuncia de Conaf

El deportista extremo será formalizado en febrero de 2026 por un presunto uso ilegal de fuego en el Parque Nacional Hornopirén.

25/12/2025