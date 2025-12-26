Fiscalía pide 14 años de cárcel para Manuel Monsalve por violación y abuso sexual - Chilevisión

La Fiscalía Centro Norte presentó 88 testimonios, 105 pruebas documentales, 19 peritajes y 48 evidencias materiales, además de otros 63 medios de prueba que serán expuestos en el juicio.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó la acusación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve y solicitó una pena total de 14 años de presidio efectivo por dos delitos de carácter sexual contra de una funcionaria de la repartición.

En el documento, que fue presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se le imputa a la otrora autoridad dos hechos distintos en calidad de autor, uno constitutivo del delito de violación y otro de abuso sexual.

En concreto, la Fiscalía solicitó 10 años de presidio por el primero, el delito de violación, y otros cuatro años de cárcel por el segundo, correspondiente a abuso sexual, sumando así 14 años de privación de libertad.

"En cuanto al grado de desarrollo, ambos delitos se encuentran en grado de ejecución de consumado, al haber ejecutado el acusado todos los elementos de la descripción típica", sostuvo Fiscalía en el texto.

En esa línea, para fundamentar la acusación, presentaron 88 testimonios, 105 pruebas documentales, 19 peritajes y 48 evidencias materiales, además de otros 63 medios de prueba que próximamente serán expuestos en el juicio.

Las autoridades que figuran como testigos en la acusación

Dentro de los 89 testigos presentes en el escrito, presentado por el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Xavier Armendáriz, se encuentran además de la propia víctima y su familia, autoridades del actual gobierno como el presidente Gabriel Boric.

"Su declaración recaerá sobre las circunstancias anteriores, posteriores y coetáneas de los delitos investigados, todo lo que vivió, vio, escuchó y tomó conocimiento respecto de los hechos y con ocasión de estos, como también de sus involucrados”, dice el texto.

En el listado está también la exministra del Interior Carolina Tohá; el ministro de Seguridad, Luis Cordero; la exministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) Ana Lya Uriarte; y el exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente.