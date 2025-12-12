Monsalve reaccionó a cierre de investigación: “Mi defensa estará basada en evidencia, no en retórica” - Chilevisión

A través de una declaración, el exsubsecretario del Interior aseguró que confía en el Juicio Oral para probar su "total inocencia" en la denuncia en su contra por delitos de violación y abuso sexual.

Manuel Monsalve se refirió al cierre de la investigación en su contra por presuntos delitos de violación y abuso sexual.

Tras más de un año de indagatorias, el Ministerio Público tendrá un plazo de 10 días para presentar la acusación en contra del exsubsecretario del Interior, y así avanzar en la preparación del juicio oral.

La declaración de Monsalve tras cierre de investigación

A través de una declaración pública, Manuel Monsalve calificó de "máxima gravedad" que "una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes. Al momento de emitir esta declaración, no he sido notificado formalmente del cierre de la investigación".

"Lamentablemente, esto no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia, buscando instalar verdades mediáticas al margen del conducto judicial regular", agregó.

En ese sentido, la exautoridad de gobierno sostuvo que el Juicio Oral es "fundamental" y "el único espacio idóneo, técnico y dotado de garantías procesales donde podré probar, más allá de toda duda, mi total inocencia".

En tercer lugar, planteó que su defensa estará "basada en evidencia, no en retórica".

"Mi inocencia se sostiene en un robusto conjunto de hechos, evidencias objetivas y pericias técnicas, y no meramente en mi convicción personal. Estos antecedentes, que hasta ahora se han mantenido bajo reserva, podrán finalmente ser expuestos y valorados en un juicio público e imparcial", agregó.

Como último punto, Monsalve indicó: "Una vez que se me notifique formalmente y comiencen a correr los plazos legales, junto a mi defensa evaluaremos en detalle si la investigación se encuentra realmente agotada".

"Es prioritario asegurar que se realicen todas las diligencias claves para nuestra teoría del caso. Por tanto, no descartamos ejercer las facultades que nos otorga la ley para solicitar la reapertura de la investigación si consideramos que faltan pericias indispensables para demostrar mi inocencia", cerró.