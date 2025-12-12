 Monsalve reaccionó a cierre de investigación: “Mi defensa estará basada en evidencia, no en retórica” - Chilevisión
Minuto a minuto
Monsalve reaccionó a cierre de investigación: “Mi defensa estará basada en evidencia, no en retórica” VIDEO | Chocó con camioneta y se volcó: Conductor dejó tres heridos y se dio a la fuga en La Pintana Presidente Boric decretó duelo nacional este viernes 12 de diciembre tras muerte de Gonzalo Díaz Actualizan estado de salud de guardias atropellados en supermercado de Puerto Montt Muerte de Damián Machuca: Solicitan exhumar restos de joven bombero por inconsistencias en informe técnico
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/12/2025 08:01

Monsalve reaccionó a cierre de investigación: “Mi defensa estará basada en evidencia, no en retórica”

A través de una declaración, el exsubsecretario del Interior aseguró que confía en el Juicio Oral para probar su "total inocencia" en la denuncia en su contra por delitos de violación y abuso sexual.

Publicado por CHV Noticias

Manuel Monsalve se refirió al cierre de la investigación en su contra por presuntos delitos de violación y abuso sexual.

Tras más de un año de indagatorias, el Ministerio Público tendrá un plazo de 10 días para presentar la acusación en contra del exsubsecretario del Interior, y así avanzar en la preparación del juicio oral.

La declaración de Monsalve tras cierre de investigación

A través de una declaración pública, Manuel Monsalve calificó de "máxima gravedad" que "una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes. Al momento de emitir esta declaración, no he sido notificado formalmente del cierre de la investigación".

"Lamentablemente, esto no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia, buscando instalar verdades mediáticas al margen del conducto judicial regular", agregó.

En ese sentido, la exautoridad de gobierno sostuvo que el Juicio Oral es "fundamental" y "el único espacio idóneo, técnico y dotado de garantías procesales donde podré probar, más allá de toda duda, mi total inocencia".

En tercer lugar, planteó que su defensa estará "basada en evidencia, no en retórica".

"Mi inocencia se sostiene en un robusto conjunto de hechos, evidencias objetivas y pericias técnicas, y no meramente en mi convicción personal. Estos antecedentes, que hasta ahora se han mantenido bajo reserva, podrán finalmente ser expuestos y valorados en un juicio público e imparcial", agregó.

Como último punto, Monsalve indicó: "Una vez que se me notifique formalmente y comiencen a correr los plazos legales, junto a mi defensa evaluaremos en detalle si la investigación se encuentra realmente agotada".

"Es prioritario asegurar que se realicen todas las diligencias claves para nuestra teoría del caso. Por tanto, no descartamos ejercer las facultades que nos otorga la ley para solicitar la reapertura de la investigación si consideramos que faltan pericias indispensables para demostrar mi inocencia", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

Lo último

Lo más visto

¿Lluvia y tormenta eléctrica en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Se están empezando a formar nubes que podrían dejar precipitaciones y tormentas eléctricas en la zona central del país.

11/12/2025

Conmoción en Talca: Hombre roció parafina y prendió fuego a su padre adulto mayor

Según los primeros antecedentes, el individuo ingresó al domicilio donde roció con parafina a la víctima para luego encender fuego y darse a la fuga.

11/12/2025

Maduro sube el tono y lanza desafiante mensaje: “Partirle los dientes al imperio norteamericano...”

El presidente venezolanio mostró un tono distinto a lo que habían sido sus declaraciones anteriores en el marco de la tensión que existe con Estados Unidos.

11/12/2025

Elección 2025: ¿Cuál es la multa por no asistir a votar este domingo?

En caso de no concurrir a cumplir con el deber cívico en esta segunda vuelta, los ciudadanos serán multados económicamente.

11/12/2025