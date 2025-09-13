Manuel Monsalve reaparece a casi un año de denuncia: “Cometí un error, pero no cometí un delito” - Chilevisión

El exsubsecretario del Interior insistió en su inocencia por la denuncia de presuntos delitos sexuales en contra de una funcionaria de gobierno.

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, habla por primera vez en profundidad sobre la denuncia por presuntos delitos sexuales en contra de una funcionaria de gobierno.

En entrevista con La Tercera, Monsalve, que hoy se encuentra con arresto domiciliario total en Viña del Mar, entregó su versión de los hechos.

"Diría que estoy agotado emocional, intelectual e incluso físicamente. He pasado períodos de tristeza, frustración, dolor y rabia, pero también por momentos donde hay mucha determinación de salir adelante", partió señalando la exautoridad.

Al ser consultado sobre la postura del Ejecutivo en este proceso, sostuvo que "me hubiese gustado que la reacción del gobierno fuera más equilibrada".

El exsubsecretario insistió en su inocencia y afirmó que "a medida que ha pasado el tiempo y se han ido agregando elementos, mi sospecha era la posibilidad de ser drogado o de la intervención de terceros".

Monsalve: "Cometí un error, pero no cometí un delito"

"Jamás debía salir con una persona que trabajaba conmigo. Cometí un error, no ponderé ni el peligro ni los riesgos que eso implicaba", dijo en medio de la conversación.

Más adelante, el citado medio le preguntó: "Usted ha señalado que su gran error fue haber generado esta relación con una subalterna. ¿No se siente también responsable de todo lo que le ha pasado por esa decisión?".

Ante esto, Monsalve respondió: "No sé si puedo extenderlo a todo lo que ha pasado. Creo que fue un error evidente, grave. Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito".

Asimismo, indicó que "nunca hubo ningún tipo de presión" hacia la denunciante debido a la asimetría de sus cargos.

Cabe mencionar que el próximo 17 de octubre se cumplirá un año desde que la denuncia salió a la luz pública, gatillando una de las mayores crisis del actual gobierno.

Tras su formalización, Monsalve estuvo un largo periodo en prisión preventiva en Rancagua y Capitán Yáber. Actualmente está con arresto domiciliario total en Viña del Mar.