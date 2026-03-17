 Cargaba a su esposo para llevarlo al baño: Cruda historia de adultos mayores en Puente Alto se viralizó en redes - Chilevisión
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17/03/2026 22:44

Cargaba a su esposo para llevarlo al baño: Cruda historia de adultos mayores en Puente Alto se viralizó en redes

Un matrimonio de Puente Alto se ha vuelto viral en redes sociales, tras conocerse su historia de esfuerzo a sus más de 70 años. Viven en una casa que cuenta con un segundo piso y ella carga todos los días a su esposo para que pueda subir y bajar al segundo piso de su casa para trasladarlo al baño, debido a que él tiene movilidad reducida. Tienen una pensión escasa y, mientras ella intentaba comprar una llave, se encontró con una persona que viralizó su caso. La historia llegó a manos de la Municipalidad de Puente Alto, que otorgó una solución que mejorará la calidad de vida de ambos.

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