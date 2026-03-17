Anuncian corte de luz en 9 comunas de la región Metropolitana para las próximas horas - Chilevisión

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán corte de luz durante la jornada de este miércoles 18 de marzo.
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Quinta Normal, Pudahuel, Maipú, La Cisterna, San Miguel, Providencia, Las Condes y Lo Barnechea.
Las 9 comunas de Santiago sufrirán corte de luz este miércoles 18 de marzo
- Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.
- Quinta Normal: Desde las 14:00 hasta las 16:30 horas.
- Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Maipú: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
- La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- San Miguel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Providencia: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
- Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.
- Las Condes: Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.
- Lo Barnechea: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.
- Lo Barnechea: Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.
- Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.